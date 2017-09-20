Bizim Hikaye 2. bölüm fragmanında Haşim sinir krizi geçiriyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Bizim Hikaye yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Bizim Hikaye yeni bölümüyle perşembe akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Fikri’nin maaş günü ortadan kaybolması tüm ailede panik yaratır ve her yerde Fikri’yi aramaya başlarlar. İşte, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Rahmet’i evinde kızıyla yakalayan Haşim sinirini Fikri’den çıkartır. Fikri ise yediği dayağın acısını karşısına ilk çıkan Hikmet’e kafa atarak çıkartır. Bu olaya şahit olan Barış müdahale etmek istese de Filiz engeller. Barış’ın Filiz’in yaşamını kolaylaştırmak için kendince bulduğu çözüm olayların daha da karışmasına sebep olur.

Fikri’nin maaş günü ortadan kaybolması tüm ailede panik yaratır ve her yerde Fikri’yi aramaya başlarlar. Fikri’nin kaybolması Barış ve Filiz’i Yunanistan’da sonlanacak maceralı bir yolculuğa sürükler. İstanbul’a dönüşlerinde Barış Filiz’le arasını düzeltmeye çalışırken, Cemil de Filiz’i polis gecesine davet eder.

Filiz’in yokluğunda İsmet’e bakan Şeyma’nın bir anlık dalgınlığı tüm korkularıyla yüzleşmesine sebep olur. Elibolların evini idare etme işi Tülay’a kalırken, Fikret tehlikeli deneyleriyle evdeki herkesi uğraştırır. Haşim’in yaptıklarına rağmen Rahmet’in Müjde’ye ders vermeye devam etmesi aralarında yeni heyecanların oluşmasına neden olur.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır.