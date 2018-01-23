Bizim Hikaye 19. yeni bölüm fragmanında Filiz'den şaşırtan karar

Bizim Hikaye dizisinden beklenen haber geldi. Perşembe akşamları yayınlanan eğlenceli aile dizisi Bizim Hikaye’nin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. 18 Ocak Perşembe günü ekrana gelen son bölümde Barış tarafından dağ evine kaçırılan Filiz, tam duygularına teslim olacakken Cemal’in ortaya çıkışı dengeleri değiştirmişti. Zor bir kararın eşiğinde olan Filiz’in hamlesini merak eden izleyiciler, Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını bekliyordu. İşte ilk görüntüler!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’ın Filiz’i düğünden kaçırması herkese şok etkisi yapmıştır. Barış’ı düğüne çağıran Fikret ve Kiraz ise şimdilik sırlarını gizlemektedir. Fakat Barış’a yardım eden sadece onlar değildir.



Öfkeden deliye dönen Cemil tüm imkanlarını kullanarak her yerde Filiz ve Barış’ı aramaktadır. Filiz’i zorla alıkoyduğuna inandığı Barış’ı hapse atmak isteyen Cemil bir yandan da annesiyle sorunlar yaşamaktadır. En başından beri evliliği içine sindiremeyen annesi, haklı çıktığını ve Filiz’in peşini bırakmasını yinelerken; Cemil’in tek derdi karısını geri almaktır.

Çocukların akıbeti mahalleye geri dönen beklenmedik bir isimle değişir: Şükran geri dönmüştür ve ailesini bir araya getirmeye kararlıdır. Önce Fikri’yi ardından çocukları eve geri döndürmek için elinden geleni yapar. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran aileyi bir araya getirebilecek midir?



Fikri’nin hastalığı ise git gide daha ciddileşmektedir. Fakat Fikri görmezden gelmeye devam eder. Şükran’ın gelişiyle Fikri’nin de hayatında köklü değişiklikler olacak gibi görünmektedir.

Hikmet’in Muzi ile olan ilişkisi yurda gelen davetsiz bir misafirle değişir. Bu ziyaret, kafası karışan Hikmet’in başını derde sokacak gibidir.

Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek ister. Fakat Barış onu kolay bırakacak gibi görünmemektedir. Barış Filiz’e olan aşkının ne kadar büyük olduğuna Filiz’i ikna etmeye çalışır.