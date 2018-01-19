Bizim Hikaye 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz'in seçimi...

Bizim Hikaye 18 Ocak tarihli 18. bölümüyle yine eğlenceli bir o kadar da sürprizli gelişmeleri ekrana taşıdı. Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bizim Hikaye’nin son bölümünde Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek istedi. Barış Filiz’e olan aşkının ne kadar büyük olduğuna Filiz’i ikna etmeye çalışırken; Cemil’in ikilinin yerini bulması Filiz’i bir kez daha zor bir kararın eşiğine getirdi.
Bizim Hikaye 19. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış’ın Filiz’i düğünden kaçırması herkese şok etkisi yapmıştır. Barış’ı düğüne çağıran Fikret ve Kiraz ise şimdilik sırlarını gizlemektedir. Fakat Barış’a yardım eden sadece onlar değildir.
Öfkeden deliye dönen Cemil tüm imkanlarını kullanarak her yerde Filiz ve Barış’ı aramaktadır. Filiz’i zorla alıkoyduğuna inandığı Barış’ı hapse atmak isteyen Cemil bir yandan da annesiyle sorunlar yaşamaktadır. En başından beri evliliği içine sindiremeyen annesi, haklı çıktığını ve Filiz’in peşini bırakmasını yinelerken; Cemil’in tek derdi karısını geri almaktır.
Çocukların akıbeti mahalleye geri dönen beklenmedik bir isimle değişir: Şükran geri dönmüştür ve ailesini bir araya getirmeye kararlıdır. Önce Fikri’yi ardından çocukları eve geri döndürmek için elinden geleni yapar. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran aileyi bir araya getirebilecek midir?
Fikri’nin hastalığı ise git gide daha ciddileşmektedir. Fakat Fikri görmezden gelmeye devam eder. Şükran’ın gelişiyle Fikri’nin de hayatında köklü değişiklikler olacak gibi görünmektedir.
Hikmet’in Muzi ile olan ilişkisi yurda gelen davetsiz bir misafirle değişir. Bu ziyaret, kafası karışan Hikmet’in başını derde sokacak gibidir.
Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek ister. Fakat Barış onu kolay bırakacak gibi görü
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün