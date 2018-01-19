Bizim Hikaye 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Filiz'in seçimi...

Bizim Hikaye 18 Ocak tarihli 18. bölümüyle yine eğlenceli bir o kadar da sürprizli gelişmeleri ekrana taşıdı. Başrollerini Hazal Kaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bizim Hikaye’nin son bölümünde Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek istedi. Barış Filiz’e olan aşkının ne kadar büyük olduğuna Filiz’i ikna etmeye çalışırken; Cemil’in ikilinin yerini bulması Filiz’i bir kez daha zor bir kararın eşiğine getirdi.

Bizim Hikaye 19. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ulaşabilirsiniz.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Barış’ın Filiz’i düğünden kaçırması herkese şok etkisi yapmıştır. Barış’ı düğüne çağıran Fikret ve Kiraz ise şimdilik sırlarını gizlemektedir. Fakat Barış’a yardım eden sadece onlar değildir.



Öfkeden deliye dönen Cemil tüm imkanlarını kullanarak her yerde Filiz ve Barış’ı aramaktadır. Filiz’i zorla alıkoyduğuna inandığı Barış’ı hapse atmak isteyen Cemil bir yandan da annesiyle sorunlar yaşamaktadır. En başından beri evliliği içine sindiremeyen annesi, haklı çıktığını ve Filiz’in peşini bırakmasını yinelerken; Cemil’in tek derdi karısını geri almaktır.



Çocukların akıbeti mahalleye geri dönen beklenmedik bir isimle değişir: Şükran geri dönmüştür ve ailesini bir araya getirmeye kararlıdır. Önce Fikri’yi ardından çocukları eve geri döndürmek için elinden geleni yapar. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran aileyi bir araya getirebilecek midir?



Fikri’nin hastalığı ise git gide daha ciddileşmektedir. Fakat Fikri görmezden gelmeye devam eder. Şükran’ın gelişiyle Fikri’nin de hayatında köklü değişiklikler olacak gibi görünmektedir.



Hikmet’in Muzi ile olan ilişkisi yurda gelen davetsiz bir misafirle değişir. Bu ziyaret, kafası karışan Hikmet’in başını derde sokacak gibidir.



Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek ister. Fakat Barış onu kolay bırakacak gibi görü