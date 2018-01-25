Bizim Hikaye 19. yeni bölüm 2. fragmanında Filiz ve annesi karşı karşıya

Bizim Hikaye’nin 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 18 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Bizim Hikaye 18. bölümünde dağ evine kaçırılan Filiz, tam Barış’ın sevgisine ikna olacağı esnada Cemil’in sözleriyle kafa karışıklığı yaşadı. Filiz’in vereceği kararı merak eden izleyiciler, merakla yeni bölümü bekliyordu. İşte Bizim Hikaye 19. bölüm fragmanları ve özeti!

Barış ve Filiz’in geçici mutlulukları Cemil’in gelişiyle yerle bir olmuştur. Filiz istemeyerek de olsa Cemil’le birlikte mahalleye dönmek zorunda kalır. Filiz eve döndüğünde bir sürprizle karşılaşır; annesi artık eve dönmüştür ve gitmeye de niyetli değildir. Üstelik çocuklar da evdedir. Filiz çocukların dönüşüne sevinir fakat bir yandan da uzun zamandır ortalıkta olmayan annelerine çok kızgındır.



Barış ise mahallede kalarak Filiz’i ikna etme çabalarına devam eder. Mahalleye yerleştiğini ve hiçbir yere gitmeyeceğini kanıtlamak için farklı bir yol seçer. Bu durum Fikret ve Kiraz’ı mutlu ederken Filiz’in kafasını karıştırır. Cemil ise Barış’ın bu son hamlesiyle öfkeden deliye dönmüştür.





Hikmet’in başı Esra’nın sakladığı mektup yüzünden derttedir. Bir yandan Asım’ın Esra’ya zarar vermesini engellerken bir yandan da mektubu yazanın kendisi olduğunu gizleyebilecek midir? Rahmet ve Müjde ise gündelik işlerle biraz para kazanarak kendi ayakları üzerinden durmaya çalışmaktadır fakat onların işi de pek kolay değildir.



Tülay Ceylan’ı evlat edinme konusunu Tufan’a açmaya çalışır fakat geçmişiyle ilgili bir sorundan dolayı başı dertte olan Tufan’ın aklı Tülay’da değildir. Tufan bu beklenmedik sorunu çözmek için kimden yardım isteyecektir?

Şükran ise evin annesi olduğunu herkese göstermekte kararlıdır. Bu zamana kadar ev ve çocuklarla ilgili Filiz’in üstlendiği sorumlulukları üstlenmeye çalışır ve bu yüzden Filiz ve Şükran arasında tartışmalar yaşanır.