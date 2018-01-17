Bizim Hikaye 18. bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde Şükran geri dönüyor

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları verdi. ABD yapımı trajikomik aile dizisi Shameless’ten uyarlanan Bizim Hikaye’nin son bölüm finalinde Cemil ve Filiz’in nikah sahnesine tanık olan Barış, son bir hamle yaparak sevdiği kadını kaçırmıştı. Yeni bölümde Barış’ın Filiz’i düğünden kaçırmasının yankıları sürerken; mahalleye geri dönen sürpriz isim dengeleri değiştiriyor. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran, ailesini toplamak için geri dönüyor. İşte Bizim Hikaye yeni bölümünden ilk görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış’ın Filiz’i düğünden kaçırması herkese şok etkisi yapmıştır. Barış’ı düğüne çağıran Fikret ve Kiraz ise şimdilik sırlarını gizlemektedir. Fakat Barış’a yardım eden sadece onlar değildir. Öfkeden deliye dönen Cemil tüm imkanlarını kullanarak her yerde Filiz ve Barış’ı aramaktadır. Filiz’i zorla alıkoyduğuna inandığı Barış’ı hapse atmak isteyen Cemil bir yandan da annesiyle sorunlar yaşamaktadır. En başından beri evliliği içine sindiremeyen annesi, haklı çıktığını ve Filiz’in peşini bırakmasını yinelerken; Cemil’in tek derdi karısını geri almaktır.



Çocukların akıbeti mahalleye geri dönen beklenmedik bir isimle değişir: Şükran geri dönmüştür ve ailesini bir araya getirmeye kararlıdır. Önce Fikri’yi ardından çocukları eve geri döndürmek için elinden geleni yapar. Şimdiye kadar sorumsuzluğuyla bilinen Şükran aileyi bir araya getirebilecek midir?

Fikri’nin hastalığı ise git gide daha ciddileşmektedir. Fakat Fikri görmezden gelmeye devam eder. Şükran’ın gelişiyle Fikri’nin de hayatında köklü değişiklikler olacak gibi görünmektedir.



Hikmet’in Muzi ile olan ilişkisi yurda gelen davetsiz bir misafirle değişir. Bu ziyaret, kafası karışan Hikmet’in başını derde sokacak gibidir.

Barış’ın dağ evine kaçırdığı Filiz bir an önce eve dönmek ister. Fakat Barış onu kolay bırakacak gibi görünmemektedir. Barış Filiz’e olan aşkının ne kadar büyük olduğuna Filiz’i ikna etmeye çalışır. Filiz Barış’a olan öfkesinden sıyrılıp kalbini dinleyebilecek midir?