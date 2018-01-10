Bizim Hikaye 17. yeni bölüm 2. fragmanı: Barış ölecek mi? – Burak Deniz ayrılacak mı?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanlarıyla merak uyandırdı. İlk fragmana Barış’ın yalan itirafı, 2. fragmana ise Filiz’in nikah masasına oturduğu, Barış’ın ise yoğun bakımdaki anları damga vurdu. iliz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay geliyor. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine sebep oluyor. İşte Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanları ve yeni bölümde yaşanacakların detayları!

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.

Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir?

Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir.

Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar.

Sırrını öğrenen Filiz’i kaybetmemek için her yolu denemeyi göze alan Barış için zaman daralmaktadır. Sevdiği kadını geri kazanmak için son hamlesi ne olacaktır?