Bizim Hikaye 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

Bizim Hikaye yeni bölümü için sabırsızlanan dizi takipçileri Fox Tv’deki tanıtım sayfasıyla hayal kırıklığı yaşadı. ABD’nin trajikomik aile dizisi Shamelles’in Türkiye uyarlaması olan dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Bu hafta pek çok dizi yılbaşı sonrası ekran macerasına ara verdi. Bu nedenle Bizim Hikaye’nin de ekran macerasına ara verdiği öngörülüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.

Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.

Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir.

Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır.

Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir.

Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.