Bizim Hikaye'de şok Filiz Cemil ile evlenecek mi? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından gündeme geldi. Bizim Hikaye son bölümde kardeşlerinin yuvaya alınması ardından kahrolan Filiz, şaşırtıcı bir karar alarak Cemil’e evlenme teklifi etti.Filiz’in kardeşlerinden ayrılma anı yürekleri burkarken; finale Filiz’in Cemil’e evlenme teklifi etmesi damga vurdu. Filiz, Cemil ile nikah masasına oturacak mı? Barış, bu evliliğe engel olabilecek mi? Bu soru işaretlerinin yanıtını merak eden izleyiciler yeni fragmanı sorguluyor. Peki Bizim Hikaye 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elibolların evlerine gelen Çocuk Hizmetleri görevlisi evin ve çocukların halini görünce çocukların devlet yurduna yerleştirilmesi gerektiğini söyler. Fakat Filiz, Cemil’in yardımıyla görevliyi bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğuna ikna eder. Şimdi yapmaları gereken görevli tekrar gelene kadar babalarını ayık tutmak ve yalandan da olsa düzenli bir hayat yaşadıklarını göstermektir.
Barış kimseye haber vermeden inzivaya çekilmiştir. Cemil’e verdiği söz yüzünden ne Filiz’e dönebilmekte ne de durumu ona anlatabilmektedir. Filiz’in anılarına tutunmaya çalışırken git gide daha karanlık bir hale bürünen Barış, durumu düzeltmenin ve Filiz’e dönmenin bir yolunu bulabilecek midir?
Hikmet, Muazzez’in hayatına girmesiyle daha önce yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Fakat bu sahte ilişkinin akıbetinin ne olacağından kendisi de emin değildir.
Şeyma’nın evden kovmasıyla Fikri uzunca bir süre ortalıklarda görünmez. Bu sırada Şeyma da Haşim’in sırrını öğrenebilecek midir?
Barış’ın mahalleyi terk etmesiyle amacına ulaşan Cemil, Filiz’le yakınlaşmaya çalışmaktadır. Filiz ise bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışırken bir yandan da Barış tarafından terk edilmenin acısını yüreğinde yaşamaktadır. Filiz tüm bunlara göğüs gerebilecek midir?
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