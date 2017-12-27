Bizim Hikaye 16. bölüm yeni fragmanı: Barış geri dönüyor

Bizim Hikaye yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman geldi. Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nejat Uygur ve Yağızcan Konyalı’nın paylaştığı Bizim Hikaye dizisinin son bölümünde Filiz’in elinden alınan çocuklar yetimhaneye gönderilmişti. Kardeşlerinden ayrı kalmanın acısıyla baş etmeye çalışan Filiz, Barış’a ulaşamayınca herkesi şaşırtan bir karar alarak Cemil’e evlilik teklifi etmişti. Evlilik teklifi sahnesiyle büyük bir şok yaşayan izleyiciler, Bizim Hikaye 16. bölüm fragmanıyla ilk tüyoları oldu.
Bizim Hikaye’nin 21 Aralık tarihli bölümünde Cemil’e evlenme teklif eden Filiz, kardeşlerini geri almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalleri gerçek olan Cemil ise bu evliliğin hayata geçmesi için elinden geleni yapacaktır. Tülay ise bu zor kararı vermeden önce iyice düşünmesi konusunda Filiz’e ısrar eder.
Filiz kardeşlerini alabilmek için hayatını düzene sokmaya çalışır. Düzenli bir iş ve sigorta bulmanın yanı sıra Fikri’yi de çocukların velayetini bırakmaya ikna etmek zorundadır. Fakat Fikri’nin her zamanki vurdumduymazlığı ve çıkarcılığı işleri zora sokar.
Çocukların alındığını son anda öğrenen Barış mahalleye döner ve Filiz’e yardım etmek ister. Ne var ki Filiz neden gittiğini bir türlü anlatamayan Barış’ı kolay affedecek gibi görünmemektedir. Filiz ailesini tekrar bir araya getirmek için dönüşü olmayan bir yola mı girecek, yoksa Barış’ın çabalarına daha fazla kayıtsız kalmayıp başka bir çare mi bulacaktır?
Fikret’in yuvadaki çocuklarla yaşadığı sorunlar git gide büyürken, Kiraz’ın da yuvaya alışmayı reddetmesi ve sürekli İsmet’in yanında olmaya çalışması öğretmenlerini tedirgin etmektedir. Hikmet ise kardeşlerine sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da hayatına yeni giren Muazzez’le yakınlaşır.
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