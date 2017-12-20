Bizim Hikaye yeni bölüm 2. fragmanında Filiz yalnız kalıyor

Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm tarihine kısa bir süre kala 2. fragman geldi. Bir ailenin yaşadığı olayları trajikomik bir şekilde ele alan Bizim Hikaye'nin bu akşam yayınlanacak olan 15. bölümünde Filiz'in kardeşleri yuvaya alınıyor. Peki çocuklar artık yuvada mı yaşayacak? Barış - Filiz aşkında neler olacak? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm detayları

Elibolların evlerine gelen Çocuk Hizmetleri görevlisi evin ve çocukların halini görünce çocukların devlet yurduna yerleştirilmesi gerektiğini söyler. Fakat Filiz, Cemil’in yardımıyla görevliyi bu durumun bir yanlış anlaşılma olduğuna ikna eder. Şimdi yapmaları gereken görevli tekrar gelene kadar babalarını ayık tutmak ve yalandan da olsa düzenli bir hayat yaşadıklarını göstermektir.



Barış kimseye haber vermeden inzivaya çekilmiştir. Cemil’e verdiği söz yüzünden ne Filiz’e dönebilmekte ne de durumu ona anlatabilmektedir. Filiz’in anılarına tutunmaya çalışırken git gide daha karanlık bir hale bürünen Barış, durumu düzeltmenin ve Filiz’e dönmenin bir yolunu bulabilecek midir?



Hikmet, Muazzez’in hayatına girmesiyle daha önce yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Fakat bu sahte ilişkinin akıbetinin ne olacağından kendisi de emin değildir.



Şeyma’nın evden kovmasıyla Fikri uzunca bir süre ortalıklarda görünmez. Bu sırada Şeyma da Haşim’in sırrını öğrenebilecek midir?

Barış’ın mahalleyi terk etmesiyle amacına ulaşan Cemil, Filiz’le yakınlaşmaya çalışmaktadır. Filiz ise bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışırken bir yandan da Barış tarafından terk edilmenin acısını yüreğinde yaşamaktadır. Filiz tüm bunlara göğüs gerebilecek midir?