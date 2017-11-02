'Bizim halkımız yerde yatmayı bilmez' demişti... O ülkede görüntülendi

Balcı, "Bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden falan gelen bir şey mi?" diye program sunucusu Efe'nden teyit istemişti.

Balcı daha sonra ise "Bizim insanımız bırakın bombayı, G3 tüfeğinin kurşununa karşı durmayı, yerde yatmayı bilmez" demişti.

Balcı, "Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza. Mevcut şartlar içinde Cumhurbaşkanının söylediklerinin bağlayıcılığı yoktur" diye konuşmuştu.

A Haber'in haberine göre Kerim Balcı İngiltere'de görüntülendi.

Görüntüyü çeken Türk vatandaşları "Hocam siz darbe gecesi şok geçiren değil misiniz televizyonda. O musunuz? Ama ne morarmıştınız. Ömür boyu böyle yurtdışında yaşamaya mahkum kalacaksınız" diyor.