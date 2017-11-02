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    'Bizim halkımız yerde yatmayı bilmez' demişti... O ülkede görüntülendi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 08:04 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili akıllarda kalan isimlerden biri de Kerim Balcı olmuştu. Darbe girişimi gecesi internet üzerinden canlı yayın yapan STV eski muhabiri Şemsettin Efe ve Zaman Gazetesi eski yazarı Kerim Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı darbeye karşı koymaya çağıran konuşmasını duyunca büyük şok yaşamışlar o anlar ise günlerce konuşulmuştu.

    Balcı, "Bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden falan gelen bir şey mi?" diye program sunucusu Efe'nden teyit istemişti.

    Balcı daha sonra ise "Bizim insanımız bırakın bombayı, G3 tüfeğinin kurşununa karşı durmayı, yerde yatmayı bilmez" demişti.

    Balcı, "Ben de buradan çağrıda bulunuyorum halkımıza. Mevcut şartlar içinde Cumhurbaşkanının söylediklerinin bağlayıcılığı yoktur" diye konuşmuştu.

    A Haber'in haberine göre Kerim Balcı İngiltere'de görüntülendi.

    Görüntüyü çeken Türk vatandaşları "Hocam siz darbe gecesi şok geçiren değil misiniz televizyonda. O musunuz? Ama ne morarmıştınız. Ömür boyu böyle yurtdışında yaşamaya mahkum kalacaksınız" diyor.

    Etiketler: görüntü
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