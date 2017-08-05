Bizim büyük derdimiz: Rihanna

1- Şanlıurfa’da Atatürk heykeline tahra ile münferit saldırıya girişen zatın, aynı zamanda bir sigara markasıyla yakınlık gösteren ilginç soyadını gördünüz mü?

a. Parlaman

b. Maltepe

c. Malbora

d. Kamel

e. Murattin

2- Aleyna Tilki bir süredir lafı yapılan Britney Spears benzerliği için ne dedi?

a. O bana benziyor

b. İnsan insana benzer

c. Bir benzetilene bakarım benziyor mu diye, bir de benzetene bakarım adam mı diye

d. Benzerler aslını yaşatır

e. Sadece kalitemiz benziyor

3- Sosyal medya neden durup durup Rihanna tartışıyor?

a. Manitası yakışıklı mı, değil mi konusu çözülemedi

b. Kilo aldı, o da bize dert oldu

c. Müziğinin aslında o kadar da iyi olmadığı hissi uyandı

d. Dayısı Türk’müş

e. Meğerse playback yapıyormuş diyorlar

4- Nepal’de halk Bülent Ersoy’un ayaklarına neden kapandı?

a. Cennetin Diva’nın ayaklarının altında olduğuna kanaat getirdiler

b. “Aşırı zengin bir insan olduğu her halinden belli; Nepal’i alsın, istihdam sağlasın” dediler

c. Nepal’de yeni gelişmekte olan inşaat sektörüne meşhur vinçleriyle destek atması için ikna çalışmaları kapsamında kapandılar

d. Diva’nın delici bakışları altında ezilerek, yapacak daha iyi bir şey olmadığını düşündüler

e. Rivayete göre kendisini Buda zannettiler

5- Hayrettin Karaman yine bildiğiniz gibi. Başörtülü kadınlar ne yapmamalıymış?

a. Araba kullanmamalı

b. Güneş gözlüğü takmamalı

c. Şarkı katiyen söylememeli

d. Sigara içmemeli

e. Bir arada yürümemeli

6- Yeni Söz gazetesinin özel haberine göre bir sabah karar versek üç günde ne yapabiliyormuşuz?



a. Avrupa’yı komple fethedebiliyoruz

b. Marmara’yı komple dolgu alanı yapabiliyoruz

c. Karadeniz’den Akdeniz’e kanal açabiliyoruz

d. Türkiye’yi Atlas Okyanusu’na taşıyabiliyoruz

e. Suriye’yi Türk gölü yapabiliyoruz

CEVAPLAR: 1-C, 2-E, 3-B , 4-E, 5-D, 6-A, 7-A