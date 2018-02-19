‘Bizi iyi denetleyin doğru iş yapalım’

Yenigün, yurtdışına 250 bin işçi götürebileceklerini ancak bunun için de bazı düzenlemeler gerektiğini anlattı.

İnşaat sektöründeki gelişmelerle ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Yenigün, “Aksaklıkların giderilmesini istiyoruz. Şeffaf bir ihale olsun, ödenekler belli olsun. İhaleler, en düşük fiyatlarla değil de yapılabilir fiyatlarla verilsin. Çevreye saygılı olmamız, insan sağlığı ve güvenliğine önem vermemiz lazım. 10 tane başlığımız var. Şu andaki ihale kanununda maalesef en düşük fiyata verilebiliyor. En düşük fiyat en doğru fiyat olmayabiliyor. Kalite düşebiliyor” diye konuştu.

Yenigün, yurtiçi konut piyasasındaki durumuna ilişkin şunu söyledi: “Belirsizlikler, önünü görememekten kaynaklı olarak konutta balon değil de talep azalması var. Yabancıların da talebi azaldı. Yerli vatandaş ise dolarda mı kalayım, TL’ye mi döneyim ikileminde. Konut yatırım aracı olarak görülüyor. İhtiyaç dahi olsa, vatandaş parasını Dolar veya Euro’da tutuyor; karar veremiyor. Konut piyasası açısından seçim olmayacak, Afrin bitecek gibi belirsizliklerin kalkıp, insanların önünü görmesi önemli.

Birkaç hafta önce Katar Bayındırlık Bakanlığı Altyapılardan Sorumlu Müsteşarı bir heyetle geldiğini ve Türk firmalarıyla altyapı işlerini yapmak istediklerini söyleyen Yenigün, “Yıllık 20 milyar dolara yakın bir rakam. 2022 yılında Katar’da Dünya Kupası düzenlenecek. Firmalarımız stadından yoluna kadar çalışıyor. Toplam 150 milyar dolarlık bir yatırım. Katar’da rakibimiz yok. En iyi biziz” dedi.