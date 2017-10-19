‘Bizi bizden iyi biliyorlar’

Şimşek, yabancı yatırımcıların Türk ekonomisinin şoklara karşı direncini takdir ettiklerini söyleyerek, küresel bankacıların ve yatırımcıların, Türkiye’de planlanan reformlarla, iç kamuoyundan daha fazla ilgili ve bilgili olduklarını dile getirdi. Şimşek, TBMM’deki sohbetinde, Kuzey Irak, Suriye sorunu ve vize krizinin yabancı yatırım tercihlerine etkisini şöyle değerlendirdi: “Yatırımcılar genel olarak, Türkiye’nin bütün bu şoklara rağmen, güçlü küresel büyümesini takdir ediyorlar. Küresel risk iştahı da güçlü seyrettiği ve Türkiye büyük şoklara karşı direncini ispat ettiği için ilgi yoğun. Tüm rakamlar ortada. Türkiye ekonomisinin bunlara rağmen, güçlü bir büyüme göstermesi ve orta vadeli programın, döngü karşıtı bir politika izlemesini takdir ediyorlar. Bu konu burada çok tartışılmadı, ama orada bunun epey analizi yapılmış. İşin özü itibariyle yabancı yatırımcı ‘risk ve getiriye’ birlikte bakar.”

ORTAK İNŞA PLANI

Yabancı yatırımcının en fazla sorduğu sorunun, ‘Uzun süredir reformdan bahsediyorsunuz, önümüzdeki ayda bunun gerçekleşme ihtimalini neden yüksek görüyorsunuz?’ olduğunu belirten Şimşek, “Ben ‘reform, kısmen zamanlama, kısmen mali alan, kısmen de irade meseledir’ dedim. Şimdi zamanlamaya bakınca, ekonomiler yükselişteyken bir şeyler yapmak daha kolay. 2019 seçimlerine kadar 12 aylık bir fırsat penceresi var. Bu reformları hayata geçerecek mali alanımız da var. Ayrıca siyaseten maliyetli unsurlar da yok” dedi. Şimşek, OHAL ilgili endişelerini dile getirenlere ise şu yanıtı verdiğini söyledi: “Türkiye’de 760 bin firma var, sadece bini üzerinde işlem yapıldığını anlatıyoruz. Halen Türkiye’de bin 700 ABD şirketi faal. Çok ciddi üretim ve ekonomik katkıları var. Herkes, vize konusunda ABD hükümetinin aşırı tepkisine şaşırdı. İki ülke arasında diyalog ile sorunların çözüleceğine inanıyorum.”

ÜÇ ÖNEMLİ REFORM

Son tasarıda üç önemli reform yaptıklarını kaydeden Şimşek, “Bu reformları çok yakından takip ediyorlar. Birincisi kitle fonlaması yatırımcılar için büyük fırsat, ayrıca vatandaşa da yük getirmiyor. İkincisi, yatırım risklerini yönetmek için Merkez Bankası’na verdiğimiz yetkidir. Belli bir ölçeğin üstündeki firmalara ‘borçlanma tercihlerinize müdahale edemeyiz ama risk yönetimi anlamında biz sizden finansal koruma almanızı isteyebiliriz’ diyeceğiz. Bu bir reformdur, çok önemli bir reformdur” dedi.