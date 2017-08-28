Bizi Afganistan’a geri göndermeyin

VİYANA’daki tarihi Votiv Kilisesi önünde, oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara aralarında Avusturyalıların da bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi. Ülkenin farklı bölgelerinden Viyana’ya gelen Afganistan kökenli sığınmacılar, yağışlı havaya rağmen oturma eylemlerine ara vermedi.

Protestoculardan Afganistanlı Hakime Hüseyni, üç kardeşiyle Avusturya’ya geldiğini belirterek, iki yıldır burada yaşadığını, bulunduğu bölgede okula devam etmesine rağmen sekiz ay önce iltica başvurusunun olumsuz sonuçlandığını anlattı.

‘UMUT EDİYORUM Kİ BİZİ DUYARLAR’

Hüseyni, sekiz aydır umutsuz şekilde beklediğine, üç kardeşiyle geleceklerinin belirsiz olduğuna dikkati çekerek, “Afganistan’a iadelerin durdurulması için buradayım. Bu gösteriyle umut ediyorum ki Avusturyalı yetkililer bizi duyar ve burada kalmamıza izin verir. Çünkü Afganistan’da hiçbir yer güvenli değil” dedi.





AGANİSTAN GÜVENLİ BİR YER DEĞİL

Afganistan kökenli Avusturya vatandaşı Shugufa Rafie de Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmelerine karşı çıkmak üzere gösteriye katıldığını dile getirerek, Afganistan’ın güvenli bir yer olmadığını ve Avusturyalı yetkililerin Afgan sığınmacıların burada kalmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

NATO ORDULARI NEDEN ÜLKEMİZDE?

Huseyni Enver de yaklaşık bir yıldır Avusturya’da yaşadığını belirterek, eğitimli ve uyumlu sığınmacıların hiçbir şekilde güvenli olmayan Afganistan’a gönderilmesinin doğru olmadığını söyledi. Yaklaşık 17 yıldır NATO birliklerinin Afganistan’da olduğuna işaret eden Enver, “Eğer Afganistan güvenli ise neden NATO üyesi ülkelerin orduları bizim ülkemizde, güvenli bir ülkede NATO ordularının işi ne? Çünkü Afganistan güvenli değil. Buraya daha iyi bir yaşam için geldik, lütfen bize yardımcı olun” dedi.

Afganistan’a özgü yöresel çalgılar eşliğinde şarkılar söyleyen sığınmacılar, düzenledikleri gösteriyle yetkililerin dikkatini çekerek iade süreçlerini durdurmayı amaçlıyor.