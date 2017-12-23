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    'Bize rağmen kimse racon kesemez'

    DHA
    23.12.2017 - 22:54 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, muhtarlarla toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Kılıçdaroğlu muhtarlara, ‘Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkartacağım’ diyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu tarihinden daha eski müessese. Gariban daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. Kılıçdaroğlu’na kamyon işi fazla koymuş. Ha babam 10 dakikada kamyonculardan bahsetti” diye konuştu.

    GÜÇLÜ OLMALIYIZ
    AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresine katılan Yıldırım, BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs kararına değinirken, “Oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunun çözülmesinde, mazlumların, mağdurların meselesine sahip çıkılmasında Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye, güçlü olmak zorunda” dedi.

    SURİYE’DEKİ SAVAŞ
    Türkiye’nin bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türkiye ne diyor, bu bölgede bize rağmen bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz ve racon kesemez. Türkiye, İran ve Rusya, Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi ve artık insanların normal hayatına dönmesi için yoğun bir gayret gösteriyor” diye konuştu. 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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