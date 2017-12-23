'Bize rağmen kimse racon kesemez'

GÜÇLÜ OLMALIYIZ

AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresine katılan Yıldırım, BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs kararına değinirken, “Oylamada dünyanın birden büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunun çözülmesinde, mazlumların, mağdurların meselesine sahip çıkılmasında Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye, güçlü olmak zorunda” dedi.



SURİYE’DEKİ SAVAŞ

Türkiye’nin bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türkiye ne diyor, bu bölgede bize rağmen bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz ve racon kesemez. Türkiye, İran ve Rusya, Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi ve artık insanların normal hayatına dönmesi için yoğun bir gayret gösteriyor” diye konuştu.