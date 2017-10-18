‘Bize hâla delil sunulmuş değil’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin vize hizmetlerini vermeye dönme kararını kolaylaştıracak adımların henüz gelmediğini belirtti. Nauert, Washington’ın iki ABD personelinin (Metin Topuz ve Hamza Uluçay) terör faaliyetlerine karıştığı iddiasına ilişkin delil beklediğini söyledi. Nauert, “Ankara’dan beklentinin Türkiye’deki misyonlarda görevli ABD personelinin delilsiz tutuklanmasına son verilmesi olduğunu” söyledi.

Salı günkü basın brifinginde vize krizindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in ziyaretine işaret etti. Nauert, ziyaretin krizden önce planlanmış olmasına rağmen devam eden sorunun masaya yatırılacağı bir fırsat olduğunu söyledi.

ABD’nin, vize hizmetlerini askıya alma kararından vazgeçmesi için Türkiye’den somut ne beklediğinin sorulması üzerine Nauert şunları söyledi:

“Türk hükümeti bu konuda bize hâlâ bir delil sunmuş değil. Biliyorsunuz Türk hükümeti sözkonusu personelimizin terör faaliyetlerine karıştığını iddia ediyor. Bu çok ciddi bir iddia ve bu iddiaya neden olan delilleri görmek istiyoruz. Anladığım kadarıyla tutuklu yerel personelimizin birinin sonunda bir avukatı oldu. Türk hükümetinden bunun ötesinde bir adım görmedik.”

‘İLİŞKİMİZ SORUNLU’

“ABD’nin yerel personelini tutuklayan Türkiye’nin bir müttefik gibi davrandığını düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine ise Nauert şu yanıtı verdi:

“Bunu duyduğunuza şaşırmayacaksınız, evet ilişkimiz sorunlu. Ama iki güçlü NATO müttefiki olarak bunu aşacağımız konusunda iyimseriz. Dışişleri Bakanımız Tillerson ülkenin bir numaralı diplomatı olarak ülkenin en iyimser insanı olmak durumunda olduğunu söylemişti. Sanıyorum hepimize de iyimser olmak düşüyor. Ancak personelimizin delil olmadan bu şekilde tutuklanmasını istemiyoruz.”