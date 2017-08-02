“Bize gelsinler” diye 27 başvuru yapıldı

BRÜKSEL’deki Bruegel düşünce kuruluşunun Direktörü Guntram B. Wolff, “Kurumların hangi ülkeye yerleştirileceği sonuçta siyasi bir karar olacak” dedi. Esasen AB kurumlarının üye ülkelerde konuşlandırılması gerektiğine dair herhangi bir kural ya da anlaşma bulunmuyor. Ancak Brexit’ten sonra İngiltere’nin topraklarında AB hukukunun geçerli olamayacağını ısrarla dile getirmesinin ardından kuruluşların üye bir ülkeye taşınması kararı alındı. AB üyesi ülkelerin başvuru süresi 31 Temmuz’da sonlandı.

Kurumlara ev sahipliği yapmanın siyasi ve ekonomik getirileri bulunuyor. Bu nedenle birçok üye ülkenin yoğun bir kampanya yürütmesi bekleniyor. Wolff, “Kuruluşların taşındığı şehirlere eş zamanlı olarak siyasi prestij ile iş imkanı, gelir ve uçuş artışlarıyla birlikte ekonomik canlanma gelecek” diye konuştu.

EN FAZLA İMKANI SUNANLARA

Bu iki kurumda da çalışanların, alanlarında çok uzmanlaşmış kişiler olduğuna dikkati çeken Wolff, “Biz bu kurumlarda çalışanları önemli insan sermayesi olarak değerlendiriyoruz. Kuruluşlar bir nevi ‘yetenek havuzu’. Eğer tercih edilen şehirler bu kişilere çok fazla imkan sunmazsa, uzmanlaşmış ve kalifiye elemanlar gitmek istemeyebilirler” dedi.

AB, iki kurumun tek bir ülkeye konuşlandırılamayacağını, kurumların hangi üye ülkelere taşınacağı kararının ‘objektif’ kriterlere dayandırılacağını belirtiyor. AB raporlarına göre belirlenen kriterlerin başında, Brexit sonrasında kuruluşların yerleştirildiği ülkede anında işlevsel hale getirilmesi geliyor. Bu nedenle aday ülkelerin kuruluşların yerleştirilmesi için hazır bina imkanı sunması bekleniyor.





19 ÜLKE BAŞVURUDA BULUNDU

31 Temmuz itibariyle 19 üye ülke ilaç ajansına ev sahipliği yapmak için başvurdu. Bunlar Almanya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Slovakya, Belçika, Romanya, Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Malta, Avusturya, Polonya ve Hırvatistan.

Ajansın yaklaşık 900 personeli bulunuyor ve toplantıları için yılda yaklaşık 3 bin 500 uzmanı ağırlıyor. Ajansın yıllık bütçesinin yaklaşık 360 milyon dolar olduğu düşünülüyor.





EBA’YA DAHA AZ TALEP

Avrupa’nın bankacılık sektörünün denetimi ve yönetiminden sorumlu EBA’ya, ilaç ajansına göre daha az talepte bulunuldu. 2011’de kurulan ve AB’deki bankacılık sektörüne yönelik tehdit analizi ve bankaların finansal krizler karşısında ne kadar güçlü olduğunu denetleyen testler yürüten kurumun 159 çalışanı bulunuyor.

Üye ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarının AB kurallarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadığını denetleyen kuruma ev sahipliği yapmak isteyen üye ülkeler Almanya, Belçika, İrlanda, Fransa, Çekya, Lüksemburg, Avusturya ve Polonya olarak öne çıkıyor.

AB’nin finansal düzenleme ve denetimiyle ilgili 2 kurumuna ev sahipliği yapan Almanya ve Fransa’nın, bankacılık otoritesini de ülkelerine taşımak için yoğun bir rekabet içinde oldukları ifade ediliyor.

Wolff da İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından kıtanın bankacılık merkezlerinin Frankfurt ve Paris’e kayacağını düşünüyor.