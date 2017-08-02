MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>“Bize gelsinler” diye 27 başvuru yapıldı

    “Bize gelsinler” diye 27 başvuru yapıldı

    AA
    02 Ağustos 2017 - 11:59Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 11:59

    İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının (Brexit) ardından Londra’da yerleşik iki kuruluşa ev sahipliği yapmak isteyen AB üyeleri arasında yarış kıyasıya devam ediyor. AB Konseyi’nin açıklamasına göre Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Bankacılık Otoritesi’ne (EBA) ev sahipliğini yapmak için 27 başvuru yapıldı.

    BRÜKSEL’deki Bruegel düşünce kuruluşunun Direktörü Guntram B. Wolff, “Kurumların hangi ülkeye yerleştirileceği sonuçta siyasi bir karar olacak” dedi. Esasen AB kurumlarının üye ülkelerde konuşlandırılması gerektiğine dair herhangi bir kural ya da anlaşma bulunmuyor. Ancak Brexit’ten sonra İngiltere’nin topraklarında AB hukukunun geçerli olamayacağını ısrarla dile getirmesinin ardından kuruluşların üye bir ülkeye taşınması kararı alındı. AB üyesi ülkelerin başvuru süresi 31 Temmuz’da sonlandı.
    Kurumlara ev sahipliği yapmanın siyasi ve ekonomik getirileri bulunuyor. Bu nedenle birçok üye ülkenin yoğun bir kampanya yürütmesi bekleniyor. Wolff, “Kuruluşların taşındığı şehirlere eş zamanlı olarak siyasi prestij ile iş imkanı, gelir ve uçuş artışlarıyla birlikte ekonomik canlanma gelecek” diye konuştu.

    EN FAZLA İMKANI SUNANLARA
    Bu iki kurumda da çalışanların, alanlarında çok uzmanlaşmış kişiler olduğuna dikkati çeken Wolff, “Biz bu kurumlarda çalışanları önemli insan sermayesi olarak değerlendiriyoruz. Kuruluşlar bir nevi ‘yetenek havuzu’. Eğer tercih edilen şehirler bu kişilere çok fazla imkan sunmazsa, uzmanlaşmış ve kalifiye elemanlar gitmek istemeyebilirler” dedi.
    AB, iki kurumun tek bir ülkeye konuşlandırılamayacağını, kurumların hangi üye ülkelere taşınacağı kararının ‘objektif’ kriterlere dayandırılacağını belirtiyor. AB raporlarına göre belirlenen kriterlerin başında, Brexit sonrasında kuruluşların yerleştirildiği ülkede anında işlevsel hale getirilmesi geliyor. Bu nedenle aday ülkelerin kuruluşların yerleştirilmesi için hazır bina imkanı sunması bekleniyor.

    “Bize gelsinler” diye 27 başvuru yapıldı

    19 ÜLKE BAŞVURUDA BULUNDU
    31 Temmuz itibariyle 19 üye ülke ilaç ajansına ev sahipliği yapmak için başvurdu. Bunlar Almanya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Slovakya, Belçika, Romanya, Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Malta, Avusturya, Polonya ve Hırvatistan.
    Ajansın yaklaşık 900 personeli bulunuyor ve toplantıları için yılda yaklaşık 3 bin 500 uzmanı ağırlıyor. Ajansın yıllık bütçesinin yaklaşık 360 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

    “Bize gelsinler” diye 27 başvuru yapıldı

    EBA’YA DAHA AZ TALEP
    Avrupa’nın bankacılık sektörünün denetimi ve yönetiminden sorumlu EBA’ya, ilaç ajansına göre daha az talepte bulunuldu. 2011’de kurulan ve AB’deki bankacılık sektörüne yönelik tehdit analizi ve bankaların finansal krizler karşısında ne kadar güçlü olduğunu denetleyen testler yürüten kurumun 159 çalışanı bulunuyor.
    Üye ülkelerin bankacılık sektörünü düzenleyen kurumlarının AB kurallarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadığını denetleyen kuruma ev sahipliği yapmak isteyen üye ülkeler Almanya, Belçika, İrlanda, Fransa, Çekya, Lüksemburg, Avusturya ve Polonya olarak öne çıkıyor.
    AB’nin finansal düzenleme ve denetimiyle ilgili 2 kurumuna ev sahipliği yapan Almanya ve Fransa’nın, bankacılık otoritesini de ülkelerine taşımak için yoğun bir rekabet içinde oldukları ifade ediliyor.
    Wolff da İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından kıtanın bankacılık merkezlerinin Frankfurt ve Paris’e kayacağını düşünüyor.

    Etiketler: ingiltere , BREXIT , LONDRA , Finans
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri