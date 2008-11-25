Bize bir masal Anlat Dede

En çok da Fenerbahçe taraftarının ihtiyacı var bugünlerde böyle bir masala. Çünkü takımlarının bu akşam oynayacağı Porto maçı Avrupa macerasını, cumartesi oynanacağı Beşiktaş maçı ise süper lig yolculuğunu büyük ölçüde şekillendirecek. Bu açıdan bakıldığında Aragones ve ekibinin de “içinde 2 güzel galibiyet” olan bir masalı anlatmaya bir o kadar ihtiyacı var.

H.Deniz Çekin yazıyor

Geçen sene Avrupa’da da vites büyüten Fenerbahçe maalesef artık o günleri mumla arıyor. Geçen sene yaşanan “Aşırı Avrupa Motivasyonu” bir şampiyonluğa mal olsa da taraftar bunu olgunlukla karşılamasını bildi. Avrupa devlerini dize getirebilen bir takım onları daha fazla mutlu ediyordu belli ki.

Yeni sezona bu taze umutlarla başlayan taraftarın haftalar ilerledikçe ligde ve Avrupa’da peş peşe alınan kötü sonuçlar ve daha önemlisi oynanan kötü futbol ile takımına olan inancı azaldı. Avrupa Şampiyonası kupasını kaldırırken oldukça havalı görülen Arogones Dede’nin bir türlü oturtamadığı oyun sistemi, yanlış oyuncu seçimi ve oyuna müdahalede gecikmesi; gerek medya ve gerekse taraftar tarafından acımasızca eleştirildi. Bir tek Galatasaray maçı vardı masal kıvamında, o da her sene dinlenmekten alışkanlık yaratmıştı taraftarda.

Porto eski Porto değil diyoruz sık sık. Hafızalarını azıcık zorlayanlar eskisinin de geçen sene Beşiktaş’a karşı İstanbul’da fazla bir şey yapamadığını hatırlarlar. Uzatmada gelen şans golüyle maçı kazanmayı bildiler gerçi ama hepsi o kadar. Hani rakip takımın abartılı sevincinden medet uman spiker günleri vardır ya, o günlerden biriydi.

Bu açıdan eşitler. Fenerbahçe de eski Fenerbahçe değil. Bu yeni takımın “dede”sinin avantajları; rakibin futbol sistemine olan komşu yatkınlığı ve ilk maça oranla takımını daha iyi tanıması. Porto’nun beraberliğe razı olması da bir artı sayılabilir. Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması gerekiyor. En çok eleştirilen futbolcular Alex ve Güiza maçı kotarırsa şaşırmayalım.

Bu maçın sonucu ne olursa olsun Beşiktaş maçının daha zorlu geçeceği açık. Galibiyet olursa havaya girme riski, beraberlik ve mağlubiyette ise “son şans” psikolojisi. Her halükarda ekstra yapılan hafta içi maçının yorgunluğu ve olası futbolcu kayıpları derbiyi çok etkileyecek. Puan kaybına daha fazla tahammülü bulunan ve fizik gücü daha üst seviyede olacak olan Beşiktaş için önemli bir avantaj. Tello’nun sakatlığı ciddi değilse bu maçta Beşiktaş’ın mağlup edilmesi çok zor gözüküyor.

Gerçekten zorlu geçecek olan bu 5 gün, önemli bir sınav olacağı gibi bir dönüm noktası da olabilir Fenerbahçe için. Taraftar, takımından, ileride çocuklarına masal tadında anlatacakları iki başarılı sonucu gösterebilmelerini çok istiyor. Takımın ne kadar istekli olduğunu da bekleyip göreceğiz.

Arogones’in ismi olmasa da lakabı Fenerbahçe tarihinde ayrı bir yeri olan Didi’yi andırıyor. Fenerbahçeliler tıpkı o günlerdeki gibi başarılı bir takım bekliyor dededen. Yoksa durumu izah etmek için ağzını açtığında “bize masal okuma dede” şeklinde asabi sözlere muhatap olacağı çok açık.