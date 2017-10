Bizde kararları eşim verir!

Oyunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Ünsal, Maria Puder rolü için “Her oyuncunun oynamak isteyeceği bir rol. Farklı bir kadın. Ne fazla dişi, ne fazla erkeksi. Androjen bir kadın aslında. Aşka yaklaşımı, hayattaki duruşu müthiş etkileyici” dedi. Mirgün Cabas’la evli olan ünlü oyuncu, “Siz de baskın bir kadınsınız, değil mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hiç baskın bir kadın değilim, aksine. Bizim evde tüm genel kararlar eşim tarafından alınır. Ben bulut gibi yoğun görünsem de içimden kolayca geçebilirsiniz. İlişkiler çağa ayak uyduramaz durumda, sonunda ya toptan yanacağız ya da adapte olmanın yollarını bulacağız. Her şeye bu kadar kolay ulaşılabilen bir dünyada gençleri, ‘Aşkı kolay harcayabiliyorlar’ diye de eleştirmemek lazım. Ve artık şu lafı unutalım: ‘Ah nerede o anneannelerimizin dönemindeki aşklar.’ Çünkü şu an elindeki küçücük aletle dünyaya hakimsin, tek tuşla bütün bilgi elinde, beğendiğin insanın her yaptığını dakika dakika görebiliyorsun, sadece sohbet edilerek, birbirinin gözlerine bakarak yaşanan ilişkileri teknolojiye kurban verdik. Ve bunun negatif etkilerini de kabullenmek gerekir. Halının desenlerine bakarak geçen saatlerini hatırla ve kendine gel ey orta yaşlı...



Tuba Ünsal, kapağını da süslediği Hello! dergisine verdiği röportajda okurlara şöyle seslendi: “Hayat çok kısa, aşkın kıymetini bilin.”

Makyaj severlerin sevmediği mevsim sonbaharda nasıl makyaj yapılır?