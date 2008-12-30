Biz ve onlar

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Statlarda, televizyonlarda maçları seyrederken yabancı takımlarla bizim takımlarımız arasında uçurum gibi farkları görüyoruz. Daha hızlı koşuyorlar, çok daha iyi pas yapıyorlar, çok güzel goller atıyorlar.

Yani yabancı takımların maçlarını seyrederken ayrı bir zevk alıyoruz. Bizim takımların maçlarını seyrederken eziyet çekiyoruz. Belki sizler benden farklı düşünüyor olabilirsiniz, ama ben resmen eziyet çekiyorum. Neden onlar gibi futbol oynayamıyoruz. Neden onlar gibi Basketbol, Hentbol, Voleybol, Atletizm, Jimnastik vs. yapamıyoruz. Her spor dalında onlardan gerideyiz. Hem de çok gerideyiz.

Bizim antrenörümüz yok mu, bizim malzememiz yok mu, bizim sahamız yok mu?

Var. Hepsi var.

Ama onları harekete geçirecek paramız ve düşüncemiz yok. Yani arabamız var ama benzin koyacak paramız yok. Evet yok.

Eğer araştırırsanız, göreceksiniz.

Çocuğa ilk sporu öğreten antrenör çok önemli. Çocuk için ilk intiba çok önemli. Bu alt yapı antrenör arkadaşımızın yaptığı görev çok kutsal bir vatani görevdir. Ülkemize sporcu yetiştirecek, dünyaya Türk sporunu tanıtacak, Ülkemizin çocuğunu dünyaya alkışlattıracak.

Çok önemli!

Onların gönüllerinde çok şeyler gizli, çok umutları var, bir Metin Oktay, bir Pele, bir Ronaldo, yeni bir Oğuz yetiştireyim diye. Çok umutları var. Ama ceplerinde kendi çocuklarına kışlık palto alacak paraları bile yok. Antrenman esnasında cebindeki faturaları hesaplayanları gördüm. Çoğu geçinebilmek için başka işler yapıyor, kalan zamanlarında gönül verdikleri antrenörlüklerini yapıyorlar. Sizce ne kadar yararlı olabilirler.

Fakat diğer ülkelerde bu olaylar bildiğimiz gibi değil. Devlet spor politikaları öyle oturmuş ki, alt yapı antrenörlerinin tek görevi köy, kasaba, şehirlerdeki okulları gezip ülkedeki tüm çocukları yetenek testlerine tabi tutuyorlar. Sonra branşlara ayrılan çocukları yetiştirmeye başlıyorlar. Ve o çocuklardan da büyüyüp her transfer olduklarında yetiştirme paylarını da alıyorlar. Sadece yetiştirme payı için çabalayan o kadar çok antrenör var ki inanamazsınız.

Bu bazı ülkelerde transferin %3’ü, bazılarında bu oran %8’i bulmaktadır. Aynı spor politikası bizim ülkemizde de olsa, bizlerde başka işler yapmaz sadece sporcu yetiştirerek ülkemize faydalı olur, tek amaç için hayatımızı programlamış oluruz. Bu antrenörlerden yetişen sporcular seyir zevkine doyamayacağınız sporlar yaparak hem ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil edecekler, hem de bizlerin göğsünü kabartacaklar.

Hadi Devletimizin spor politikasının başında bulunanlar.

Bir adım atın.

Gelecek için.