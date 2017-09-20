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    AVM'yi haraca bağlamışlar...  

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    20.09.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:42

    İstanbul'da bir AVM'deki işyeri sahiplerini tehditle haraca bağlayan çete çökertildi. AVM'de ofis açıp kalabalık grup halinde dolaşarak işyeri sahiplerini tehdit eden çete üyelerinin bu görüntüleri sosyal paylaşım hesaplarından da paylaştığı ortaya çıktı.

    155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, Bahçelievler'deki bir AVM'de ofis kurarak üslenen bir grubun işyeri sahiplerinden tehditle haraç aldıkları ihbarında bulundu.

    AVMyi haraca bağlamışlar... Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İhbardaki bilgilerin doğru olduğu belirlendi. Elebaşılığını emniyette tehditten yaralamaya kadar 7 suçtan kaydı bulunan İsmail Aksoy'un grubun başı olduğu belirlendi.

    Yapılan tespitlerin ardından Gasp Büro ekipleri adreslere operasyon düzenledi. İsmail Aksoy,(36) adamı Mehmet Canbiber(27) ve S.K gözaltına alındı.

    Aramalarda tabanca, kaşeler, senetler, makbuzlar ele geçti. Çetenin, AVM'nin özel güvenlikçilerini de tehditle devre dışı bıraktıkları tespit edildi. Diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Aksoy ve Canbiber tutuklandı. S.K. adli kontrolle serbest kaldı.

    AVMyi haraca bağlamışlar...
    AVMyi haraca bağlamışlar...
    AVMyi haraca bağlamışlar...

    Etiketler: avm çetesi , avm , haraç çetesi
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