‘Biz onun başarılarına alıştık’

BURSA Akademix Güzel Sanatlar Merkezi piyano öğretmenlerinden Elena Çekiç'in koçluğunda yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12’nci sınıf öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos’ta düzenlenen The International Music Competition ’Vienna’ Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına, gönderdiği video ile katıldı. ‘Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1’ adlı eserleri seslendiren Damla Koşar, birinci oldu. Kendisine gönderilen yazıyla birinci olduğunu öğrenen Koşar, 22 Eylül’de Viyana’nın ünlü salonu Musikverein Vienna’da yapılacak ödül törenine davet edildi. Koşar, burada canlı performansının ardından ödülünü alacak. Daha önce İspanya, Almanya, İsviçre, Gürcistan ve Bulgristan’da düzenlenen yarışmalarda da birincilik alan Damla Koşar, disiplinli çalışmasının sonucunda birinci olduğunu ve eğitimime yurtdışında devam etmek istediğini söyledi.

KENDİSİNİ YENİLİYOR

Damla’nın başarılarına alıştıklarını belirten piyano öğretmeni Elena Çekiç ise şunları söyleri: “O bir müzik insanı olacak. Müzik eğitimi hem bireyi hem de toplumu zenginleştirir. Bu anlamda Damla, kız çocuklarının okumalarına ve müzikle ilgilenmelerine iyi bir modeldir. Damla, gün geçtikte kendisini yeniliyor ve aşıyor.”

Damla Koşar’ın müzik direktörü Rüstem Avcı ise, Damla ve Mert Hakan Şeker gibi müzik dahilerinin, yeniden hayata geçirilmesini bekledikleri ‘harika çocuk yasası’ndan yararlanmaları gerektiğini vurguladı: “Geçen şubat ayında konuyu dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya iletmiş ve ilgi gösteren sayın bakan hemen çalışma başlatılması talimatı vermişti. Yeni Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’un da konuya ilgi göstermesini ve bu yetenekli çocuklara devlet katkısının sağlanmasını bekliyoruz.”