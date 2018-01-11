Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>‘Biz İdlib’i alıp ne yapacağız’

    ‘Biz İdlib’i alıp ne yapacağız’

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    11.01.2018 - 22:27 | Son Güncelleme:

    CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantının ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’le ortak basın toplantısı yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, özetle şunları söyledi:

    “Bizim, Suriye politikasında bir yanlışla yüzleştiğimizi artık kabul etmemiz lazım. Arazide hükümet, Esad ile masaya oturmak istemiyor, Esad’dan nefret ediyor ama Esad’ı seven, Esad’ı masada görmek isteyen ve Esad’la bir çözümü düşünen Rusya ve İran’la hareket ediyor. Bu bir çelişkidir. İdlib’e Halep’ten kaçan cihatçı radikal gruplar geldi. Çatışmazlık anlaşmasıyla Türkiye, İdlib’de bu grupların hamiliğine soyundu. Yani garantör ülke. Kimi garanti ediyoruz biz? Elinde 20-25 bin silah olan grupları garanti ediyoruz. Biz bu İdlib’i alıp ne yapacağız? Halep’te yenildiler, şimdi İdlib’e doluştular. Bu sistemde bunların bir geleceği yok. Uluslararası toplum da yarın Türkiye’yi ‘terörü himaye ediyor’ şeklinde değerlendirecek ve böyle takdim etmeye çalışacaktır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , chp
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri