Biz kimiz Fatih Hocam?

Emrah Öner yazıyor

Biz kimiz?

Biz Ahmet’iz de, Ayşe’yiz de..

Biz İbrahim Üzülmez değiliz...

Biz Volkan Demirel değiliz.

Biz Sabri hiç değiliz..

Takımlarında yedek kalanlar, gırtlak kesenler, bizler Emre Belezoğlu değiliz, Colin Kazım değiliz...

Biz Mehmet Aurelio’yuz, Mert Nobre’yiz...

Biz Halil Altıntop’uz, Fatih Tekke’yiz..

Biz Tugay Kerimoğlu’yuz...

Biz Mesut Özil’in, Barış Özbek’in babasıyız, amcasıyız...

Biz Arda Turan’ız...

Biz İbrahim Toraman’ız..

Biz kadroya dahi giremeyen Ayhan Akman’ız..

Biz asgari ücretiz,

Biz milyon eurolar değiliz...

Biz 550 milletvekiliyiz,

Biz “Türkiye’de benden bir tane var” değiliz...

Biz İsviçre’yi döveniz..

Biz sistemsiziz..

Biz son dakikayız...

Biz korneriz, yan topuz, duran topuz...

Biz Servet’iz, biz Mehmet Topal’ız, biz Hamit’iz..

Biz sakatız.

Biz Dünya üçüncüsü değiliz, biz Dünya Kupası üçüncüsüyüz.

Biz Avrupa üçüncüsü değiliz, biz Avrupa Kupası üçüncüsüyüz.

Biz Almanya’yı, Hollanda’yı yenen,

Ve de abuk sabuk oyuncu değişiklikleri, garip bir yedek klübesi ve onca sakatına rağmen az daha 30 maç sonra İspanya’ya yenilgi tattıracak olan, her fırsatı tepebilen, buradan alınacak 1 puanın Eylül’deki Bosna maçı için ne kadar önemli olduğunu anlamayan, San Marino’ya, Estonya’ya puan kaybedeniz.

Kusura bakma, Fatih Hocam...

Biz dingiliz.



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