Bunlarla ilgili verilecek cezalar ve alÄ±nacak Ã¶nlemler merakla bekleniyor tabi bizler tarafÄ±ndan. TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan yargÄ± zafiyetini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduracak olursak bize(TÃ¼rk Basketbol Federasyonuna)dÃ¼ÅŸen rolÃ¼ Ã§ok iyi oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± zannetmiyorum. Ancak Alman SavcÄ±larÄ±n el koyduÄŸu bahis Ã§etelerinin havalarda uÃ§uÅŸtuÄŸu ÅŸike skandalÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÅŸikar.

Bu kÃ¶ÅŸeden hep sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey var; spora ne siyaset ne baÅŸka baÅŸka ayak oyunlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmak gerektiÄŸi tabi ki.. Ama ne yazÄ±k ki; bizler spor iÅŸini sporcularÄ±mÄ±za bÄ±rakmÄ±yoruz, kendimiz halletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz..BÄ±rakalÄ±m spor sahalarda oynansÄ±n.Yete artÄ±k kirletmeyelim dÃ¼nyayÄ±.

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

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BÃ¼tÃ¼n bu olanlarÄ±n ve lige verilmiÅŸ olan aranÄ±n ardÄ±ndan bu akÅŸam Ã§ok ama Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§ vardÄ± Ä°nÃ¶nÃ¼'de..Ãœzerinde Ã§ok kafa patlatÄ±lan ve sonuÃ§ tahmini yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bu maÃ§ Ä°stanbul'da puslu bir akÅŸamda oynandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Ã¼zerinde dolanÄ±p duran kara bulutlarÄ± bu derbiden alacaÄŸÄ± iyi bir sonuÃ§la daÄŸÄ±tmak istedi.Zaten istekli olduklarÄ± her hallerinden de belliydi. Mustafa Hoca'nÄ±n her maÃ§ta hepimizi ÅŸaÅŸÄ±rtan kadro seÃ§imi bu sefer Ã§ok isabetliydi. MaÃ§Ä±n ilk dakikalarÄ±nda, ilk yarÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncular Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ellerinde tuttular. Ancak bu Ã¼stÃ¼nlÃ¼k aÄŸlarÄ± havalandÄ±ramadÄ±. FenerbahÃ§e ise ilk yarÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren rakip kaleye gitmeye baÅŸladÄ± ancak onlar da Ã§ok Ã¶nemli ve tehlike yaratacak gol pozisyonlarÄ±na giremediler. Ta ki; ilk yarÄ±nÄ±n sonunda Alex'in duran toptan yarattÄ±ÄŸÄ± tehlikeye kadar. Fakat o da gol niteliÄŸine kavuÅŸmadÄ±.

Ä°lk yarÄ±nÄ±n geneline bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n FenerbahÃ§e'ye gÃ¶re daha istekliÂ oynadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir. Bu haliyle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda maÃ§Ä±n ilk yarÄ± skoru gibi 0/0 biteceÄŸi bile sÃ¶ylenebilirdi. Ancak Emre'nin ikinci yarÄ±da sarÄ± kart gÃ¶rmesi ve sakatlanarak oyundan Ã§Ä±kmasÄ± ile baÅŸlayan olaylar serisi Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk golÃ¼nÃ¼ getirdi. Bu golle bayaÄŸÄ± sarsÄ±lan Volkan daha Ã¼Ã§ dakika olmuÅŸtu ki ne olduÄŸunu anlayamadÄ± ve kalesinde ikinci golÃ¼ gÃ¶rdÃ¼.

Alex maÃ§ boyunca Fink tarafÄ±ndan Ã§ok iyi marke edildi. AyaÄŸÄ±na duran toplarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda pek top deÄŸmedi de denilebilir. Åžu da bir gerÃ§ek ki; Alex'in top daÄŸÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bir FenerbahÃ§e dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. GÃ¼iza'nÄ±n kadro dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu bu maÃ§ta yine forvet gÃ¶revini Ã¼stlenen KazÄ±m KazÄ±m'Ä±n ayaÄŸÄ±nda top tutamayÄ±ÅŸÄ± ve kendini de nedense ayakta tutamamasÄ± gol yollarÄ±nda FenerbahÃ§e'nin elini iyice zayÄ±f bÄ±raktÄ±. Bir de bÃ¼tÃ¼n bunlar yetmiyormuÅŸ hakeme kÃ¼fredip kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± on kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

MaÃ§Ä±n skorunu ise Yusuf'un yerine giren UÄŸur belirledi ve Ä°nÃ¶nÃ¼ 'de gÃ¼len Mustafa Denizli ve Ã¶ÄŸrencileri oldu.

Burada tabi yol yorgunu Lugano iÃ§in de bir paragraf aÃ§mak gerek. Milli takÄ±mda oynayÄ±p, bir de onca saatlik yoldan gelen Lugano'yu oynatmak da bu kadar Ä±srar etmenin gereÄŸi var mÄ±ydÄ± acaba? Onun yerine Deniz oynasaydÄ± bundan daha kÃ¶tÃ¼ bir skor mu alÄ±nÄ±rdÄ±, hiÃ§ zannetmem. O nedenle bu maÃ§Ä±n asÄ±l adamÄ±; hafta iÃ§i yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda '' BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± oyunu bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zemedim'' diyen Daum'dur. GerÃ§ekten Ã§Ã¶zemediÄŸi her halinden ve oynanan futboldan belliydi.