'Biz bu şehre hâlâ ihanet ediyoruz ben de bundan sorumluyum'

“Kadim şehirlerin en önemli güzelliği ana karakterlerini kaybetmeden, yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.



İstanbul’da tüm ihtişamıyla Batı Roma’nın, Bizans’ın izlerini görürken, aynı zamanda Medine’nin tevazuuna ve manevi derinliğine de şahitlik edersiniz. Bu dikey mimariyle olanları kast etmiyorum. Ondan öncesini kastediyorum. Ben çocukluğumu arıyorum İstanbul’da.



GÖNÜLLERİMİZ DARALIYOR

Bizler çoğu zaman elimizdekilerin kıymetini onu kaybedince anlıyoruz. Son yıllarda şehirleşme noktasında ciddi sorunlarımızın olduğunu, eksiklerimizin, hatalarımızın olduğunu defaatle birçok toplantıda ifade ettim. Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun, tek düze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum. Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir. Bu bizim medeniyetimizde yok.



Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor. Bizim de evlerimiz genişlese de ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Gönüllerimiz daralıyor. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor.



BELEDİYELER İKTİDARIN KİLİDİ

Türkiye’de belediyeler iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın kilididir. Demokrasi yerel yönetimlerde, belediyelerde başlar. Yerel yönetim eğer bu yanıyla güçlü değilse, hiçbir partinin iktidarda başarı şansı yoktur. 2019 yılı için de bu durum aynı olacaktır. Biz hazırlıklarımızı bu anlayışla yürütüyoruz.”