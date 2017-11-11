Biz beraberiz bu böyle bilinecek... Kadının gücünün üstesinden hiç kimse gelemeyecek

Bu röportaj için 4. Levent’teki Boom Fotoğraf Stüdyosu’na doğru giderken, metro durağında yanımdan kıkırdayarak iki kız geçti. Biri yeşil başörtüsünü sımsıkı sarmış, diğeri kırmızı-siyah paltosunun üstüne uzanan dalgalı saçlarını reklamlardaki gibi sallıyordu. İkisi de yoga matlarını kollarında taşıyorlardı. Gayet doğal bir manzaraydı ama nasıl ayrıştırıldıysak, tesettürlü bir kızla başı açık bir kızın birlikte ‘yoga yapması’ beni gülümsetti. Vine dönemlerinde ‘Memeli Mestan’ olarak ünlenen Eylül Öztürk Özkan (@eylulonline) ile Esma’nın (@kaptandenizkızı) videosu da işte bu nedenle çok sevildi, paylaşıldı, çok da eleştirildi. Çünkü “Kapalıyla açık arkadaş olur muymuş?! Hiç inandırıcı değilmiş”. Ama asıl mesele, bu iki güzel kadının söylediği gibi “Birlikten kuvvet doğacak, bunu biliyor, korkuyorsunuz”. İki arkadaşın “Biz beraberiz, açık ve kapalı bu böyle bilinecek/ Kadının gücünün üstesinden hiç kimse gelemeyecek” dedikleri video o kadar çok paylaşıldı. Tam sayıyı söylemek zor ama sadece Eylül’ün Instagram hesabında 2 milyon 500 bin küsur defa izlenmişti. Gerisini ben sordum, onlar anlattı.

En çok merak edilen şey: Gerçekten arkadaş olup olmadığınız...

Esma: Çok şey paylaşmışlığımız var. Videodan önce de arkadaştık. At gözlüklerini çıkarsalar oradaki gerçek dostluğu görürler.

Eylül: İnsanlar ‘prim için yaptılar’ diyor ama prim için yaptıysak da olumlu bir şey yaptık. Ki prim için değildi. Zaten kadın haklarıyla ilgili sürekli video yapıyorum. Bu benim feminist olduğum anlamına gelmiyor, ben insanım. Daha önceden #kıyafetimekarışma videoları yaptığımda hep “Bunu başörtülü kızlarımız okullara alınmazken de söyleseydin ya” gibi yorumlar alıyordum. Sanki “Kıyafetime karışma“ derken sadece şortuma, mini eteğime karışma diyormuşum gibi algılanıyor. Halbuki genel olarak kadının hür iradesine karışmasıydı. Şarkı sözlerini yazdım ve Esma’ya sordum. O da bu videoya dahil olmayı kabul etti.

İŞTE İKİLİNİN İZLENME REKORLARI KIRAN VİDEOSU

Kadın kadının dostu olmalı

Çok da paylaşıldı bu video...

Eylül: Çünkü sadece kendim için söylemediğim anlaşıldı.

Esma: Biz o şarkıyı erkeklere hitaben değil, herkes için söyledik. Birbirimizin farkında olmamız, açık-kapalı birbirimizin yanında olmamız gerektiğini hatırlatmak için...

Aynı ortamları paylaştığınızda size bakışlar nasıl oluyor?

Eylül: Hiç bulaşmasınlar. Deliyimdir! Videonun altına çok yorumlar geldi. “Bunlar bizim kızlarımızı yoldan çıkartan kadınlar” diyen aşırı İslamcı kişiler oldu. Demek ki oradan bakılınca “akıl çelen biri gibi duruyorum” diye düşündüm ve sevindim. Çünkü korkuyorlar. 12-13 yaşında takipçilerim de, 50 yaşlarında kadın takipçilerim var. Evinde çok büyük bir baskı altında yaşayan kadınlar bunlar. Fikirlerini değiştirebiliyorsam, özellikle gençleri etkileyebiliyorsam ne güzel.



Eylül'ün takipçi sayısı 1.1 milyon

Rahatsız oluyor musun yanında açık giyinmiş bir kadın olduğunda?

Esma: Benim dinim hoşgörü dini. Bu benim bakışım. Ona kötü bakan varsa müdahale ederim ama herkesin günahı sevabı, iyiliği kötülüğü kendine. Hoşgörü, saygı ve sevgi gerekli hepimize. Kimsenin hayatına karışmak kimsenin haddine değil.

Madem hoşgörüden bahsediyoruz; seneler önce yapılmış çok büyük bir ayıbın, başı kapalı kızların okullara alınmamasının kinini gütmek, hatta bundan yola çıkarak açık kadınların üstüne gitmek ne kadar doğru?

Esma: İnsanları birleştireyim derken bizi birbirimizden uzaklaştırdılar. Başı kapalı kızlar da okusun, ekonomik özgürlükleri, eğitimleri olsun derken sanki bizim o okullara giremememizin sebebi açık kızlarmış gibi bir algı oluşturdular. Bu din konusundan çıkıp şahsileşti. Herkesin inancı, yaşayış şekli farklı olabilir ama cinsiyeti, yaşayışı, inancı ne olursa olsun herkesin birleşmesi ve artık ayrılmaması gerekiyor.

Eylül: O zaman neden sesimi çıkarmadığımı soran çok var. Arkadaşım, o zaman internet mi vardı? Ben ne yapıyordum o zaman, sen ne biliyorsun?

Esma: Harika bir iş de yapsan aşağı çekmek isteyen oluyor. Her kesimden. Aslında başı açık olduğumu ve video için başı kapalı rolü yaptığımı iddia edenler bile oldu. Başı kapalılar içinde de dışlandığım oldu. En çok da onlar tarafından dışlandım video yaptığım için. Bu sefer kulağımı tıkadım.

Eylül: Buna ihtiyaç varmış. Adamın şortlu kıza tekme atmasıyla “Haşemalı kadınlarla aynı yerde denize girmem” diyen açık kadınların yaptığı aynı şey.

Esma: Biz iki tarafa da seslendik. Kadın kadının dostu olmalı.



Esma'nın takipçi sayısı 24,9 bin

Ailem ‘Ne bu videolar’ diyor

Esma sen nasıl başladın Instagram videolarına?

Esma: Eşimle tanıştıktan sonra. Vesikalık fotoğraf çektirirken bile utanan, pasif biriydim. Eşimle hayata bakışımız değişti. Bir fotoğraf, bir video derken ben de açıldım.

Ailen ne diyor?

Esma: “Ne bu videolar“ diye soruyorlar. Aile yapısı olarak çok müsait değiller böyle şeylere. Ama bu benim hayatım ve mutluyum bu şekilde.

Tesettüre ne zaman girdin?

Esma: Tamamen. Bilerek ve isteyerek 12 sene önce kapandım, imam hatip lisesinde okudum. Üniversitede de İlahiyat Fakültesi’ni tercih ettim. Şimdi 2. sınıftayım. Pişman değilim. Esma böyle bir Esma, açılmayı hiç düşünmedim.

Eylül, senin daha önce başı kapalı arkadaşın var mıydı?

Eylül: Vardı, hâlâ var. Ailemde de kapalı kadınlar var. Benim zaten açık-kapalı konusu üstünde duracak kadar vaktim yok.