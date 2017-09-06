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    Biz adalet diyoruz o terör diyor

    Rifat BAŞARAN - ANKARA
    06.09.2017 - 22:02 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 22:03

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP’ninki muhalefet dili değil terör dili gibi” sözlerine, “Biz adalet diyoruz, o terör diyor” yanıtını verdi. Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından şunları söyledi:

    ÖNÜNÜ DEĞİL AĞZINI KİLİTLE

    “Bir Danıştay Başkanı düşünün ki, ana muhalefet partisini siyasi hasım gibi karşısına alıyor. Danıştay Başkanı’nın açıklaması dahi bizatihi Türkiye’de yargının hangi noktada olduğunu gösterir. Başkanın geçmişte yargı bağımsızlığı adına hangi pozisyonlar aldığını biliyoruz. Bizim de bir çift sözümüz var, cübbede ilikleyecek ilik arayacağına ağzını kilitle ve yargıçlık görevini yap.

    KADRAJIN DIŞINDAKİLER

    Adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı’nın bir sözü önemliydi: ‘Yargıya güven olmazsa bağımsız ve tarafsız yargı olmaz.’ Doğru söylüyor, yargıya güven yüzde 30’un altına düşmüş. Yargıtay Başkanı’nın sorması gereken bir soru var: ‘Niye yargıya güven yok.’ Toplum mu haksız yoksa yargının başındakiler ve iktidardakiler mi? Hangi yargıya güvenecek? AYM (Anayasa Mahkemesi) Başkanı’nın Cumhurbaşkanı önünde baş eğdiği yargıya mı güvenecek? Sayın Başkan açıklama yapmış ‘kadraj oyunu’ diye. Kadrajın dışındakiler ne olacak? Kadrajın dışında, OHAL KHK’larını denetlemem diyen bir AYM var. ‘Milletvekilinin görev yeri Meclis’tir’ diyen karara rağmen haksız tutuklamalar konusunda önünde bekleyen dosyaları görüşmeyen bir AYM var. Kadrajın dışındakilerle içindekileri yan yana getirdiğimizde, hukukun içler acısı tablosu ortaya çıkıyor.

    REFERANDUMDAN VAZGEÇ

    Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu, ciddi bir problemdir. Hükümet bu meseleyi beyanatlarla geçiştirmektedir. Bu adım bölgenin istikrarına hizmet etmez, yeni istikrarsızlıklar yaratır. Bu referandum kararından vazgeçmek gerekir.

    ERDOĞAN’A YANIT

    (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ana muhalefet partisi terör örgütleriyle aynı dili kullanıyor’ sözleri) AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın dilini herkes biliyor, yeniden tarif etmeye gerek yok. Biz adalet diyoruz, o terör diyor. Bizim dilimizin adalet, huzur, demokrasi, kardeşlik ve uzlaşmadan başka bir şey içermediğini herkes biliyor. Siyasette çatışma ve kamplaşmayı kimin kullandığına, terör sözcüğünü kimin en çok ağzına aldığına bakarsa, herkes toplumu böleni tanıyacaktır.”

    ‘EĞİTİM TİCARİLEŞİYOR, MÜFREDAT GERİCİLEŞİYOR’

    Önümüzdeki günlerde okullar açılacak ama Türkiye’nin eğitim sistemi fecaat. Servis taşımacılığı için okullar mafya alanına dönmüş, bahçede çatışma yaşanıyor. Bu ilişkiler okulların içine kadar nasıl girdi? Türkiye’de eğitim ticarileşiyor, müfredat gericileşiyor. Müfredattan Atatürk’ü, Cumuhriyet’i çıkardılar, bizi biz eden ortak değerlerimizi silip atmaya ve bir cahiliye kültürünü, İhvan kültürünü çocuklarımızın beynine yerleştirmeye çalışıyorlar. Öğretmenin hali iki türlü perişan. Ahlaken sağlam yerde duranlar sürgün ediliyor, ahlaken pozisyonu bozuk olanlar iktidar tarafından baştacı ediliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , chp , bülent tezcan
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