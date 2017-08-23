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    Bixby Galaxy S8'ler için kullanıma sunuldu!

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 08:19Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 08:20

    Samsung, dijital asistanı Bixby'yi 200'ün üzerinde ülkedeki Galaxy S8 sahibinin hizmetine sundu!

    Samsung'un sesli asistanı Bixby, bugün 200'den fazla ülkeye açıldı. Yazılımın şu an sadece Galaxy S8 ve S8+'a açıldığını belirtelim.

    Siri, Alexa gibi sanal asistanlara rakip olarak geliştirilen Samsung Bixby, Mart'ta çıkan Galaxy S8 ile ilk günden sunulmamıştı. Yazılımın "önizleme" sürümü Haziran'da yayınlandı. Sesli kontrol yeteneğine sahip tam sürüm ise Kore ve ABD'de Temmuz'da kullanma açıldı.

    Samsung'un Bixby'yi diğer Samsung telefonlarına getirme planları da var ancak şimdilik bu cihazların hangileri olduğunu ve böyle bir şeyin ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Dedikodular doğruysa Bixby'li bir hoparlörün ortaya çıkmasıyla asistanın diğer telefonlara gelmesi, aynı zamanlarda olacak.

    Samsung gelecekte daha çok cihazı desteklemekle kalmayacak, asistanına yeni diller, işlevler ve üçüncü parti uygulamalarla bütünleşme özellikleri ekleyecek.

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    Etiketler: samsung , galaxy s8 , telefon , bixby
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