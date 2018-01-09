Bixby artık tüm Samsung cihazlarda olacak

Bütünleşik loT stratejisini açıklayan Samsung, üç ana başlık belirlemiş. Bunlar tüm cihazların yönetilebileceği tek bir bulut, cihazlar arasında sürekli bağlantı ve tüm bunları kontrol etmek için sesle çalışan bir zeka. Şirket daha fazla cihazın bağlantılı hale gelmesiyle loT'un daha fazla geliştirici ve iş ortağı tarafından erişilebilir hale gelmesini hedefliyor. Bu sayede Samsung tüketicilerine daha iyi hizmet verebilecek. SmartThings isimli platform sayesinde Samsung ve SmartThings özellikli cihazlar birleşecek ve tek bir ekosistemle çalışacak. Kurulum karmaşasını ortadan kaldırmak için ise Samsung Connect, SmartHome ve SmartView özellikleri tek bir yerde toplanacak. Platform 2018'in İlkbaharında kullanıcılara ulaştırılacak.

Samsung'un otomobiller için kullandığı bulutu Harman'da SmartThings bulutu ile bağlanabilecek. Bu çalışmada Bixby'nin rolü ise zeka kısmında. Bixby sayesinde kullanıcılar müziği, içeriği ve evlerinin kontrolünü gerçekleştirebilecek. loT ve kişiselleştirilmiş zeka bir araya getirilip daha iyi verim alınması amaçlanıyor. 2020 yılına kadar tüm bu çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor.