Bixby 2.0 geliyor! Peki yeni ne var?

Samsung'un dijital asistanı Bixby ile ilk olarak Mart'ta tanışmıştık. Asistan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile ortaya çıkmıştı ve Samsung'un söylediklerine göre büyük yenilikler vadediyordu. Ancak geçen birkaç ay içinde Bixby pek ilgi çekmedi.

Ancak Samsung'un Bixby'yi Apple'ın Siri'sine veya Amazon'un Alexa'sına yem etmeye şimdilik niyeti yok. Firma, geliştirici konferansında daha güçlü bir Bixby 2.0'ın geleceğini duyurdu. Firmanın açıklamasına göre Bixby 2.0 her cihazda kullanılabilecek ve geliştiriciler, "hizmetlerini yeni bir cihazı desteklemek için her defasında yeniden icat etmek zorunda kalmayacaklar".

Yeni Bixby, kullanıcı ve cihaz arasında daha doğal ve kişisel bir iletişim sunacak. Geliştiriciler şu an özel beta yoluyla Bixby SDK'sına ulaşabiliyorlar. Bu duyurunun Bixby'yi gerçekten herkesin kullanmak isteyeceği bir asistana dönüştürüp dönüştürmeyeceğini zamanla göreceğiz.



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