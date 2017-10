Dünyanın en büyük ikincisi olacak! İlkinin temeli 42 yıl önce atılmıştı

Bittiğinde Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 2. en uzun tüneli olacak olan ve yapımına 1,5 yıl önce başlanan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 8 bin 807 metrelik kaza çalışması yapıldığı belirtildi.

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli’nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından toplam 29 km’lik 2. Zigana Tüneli’nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiisinde sürdürülüyor.

YOL 8 KM DAHA KISALIYOR

2x14.5 km’lik çift tüplü 2. Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15.1 km’lik yeni güzergah projesi ile yol 560 metre daha düşük kottan geçerken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolu 8 km daha kısaltıyor. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Yapımı 4 yılda bitirilmesi planlanan yeni tünelin 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. 1,5 yılda yüzde 30’luk bölümü kazılan tünel, bittiğinde yapımı tamamlanmak üzere olan Rize-Erzurum karayolu üzerindeki Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.

400 İŞÇİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

580 milyon TL’ye bedelli projede Gümüşhane tarafından bugüne kadar her iki tüpte toplam 6 bin 554 metre, Trabzon tarafından ise her iki tüpte 2 bin 253 metrelik kazı çalışması gerçekleştirildi. Yeni Zigana Tüneli’nde bugüne kadar her iki taraftan çift tüpte toplam 8 bin 807 metrelik kaza çalışması yapılırken, 3 bin 241 metre de kaplama beton imalatı tamamlandı. Her iki taraftaki şantiyelerde yaklaşık 400 işçi 24 saat tünel inşaatında çalışırken, Ovit Tüneli’nden farklı bir havalandırma sisteminin yapılacağı Zigana Tüneli’nde şaft (doğal havalandırma) uygulanacak.

Yapımına 1,5 yıl önce başlanan tünelin temel atma töreni geçtiğimiz Mart ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımı ile gerçekleştirilmişti. Tünel inşa edilince Trabzon’dan Gümüşhane’ye, Bayburt’a oradan Erzurum, Erzincan’a giden yol daha kısalacak. Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

