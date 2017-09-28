Bitti dendi, 12 günde yüzde 138 yükseldi

Eylül ayı kripto para birimleri açısından oldukça çalkantılı geçti. Her geçen gün daha fazla yatırımcının yöneldiği bu alanı regüle etmek isteyen Çin’in ay başında kripto para arzlarını (ICO) geçici bir süreyle dondurması tüm dijital paraların değer kaybetmesine yol açtı. Akşam'ın haberine göre bunun yanında JPMorgan CEO’su Jamie Dimon başta olmak üzere geleneksel finansın önde gelen isimlerinin yaptığı olumsuz açıklamalar da yatırımcının tedirgin olarak satışa geçmesine yol açtı. Ancak son günlerde bu olumsuz hava dağılmışa benziyor. 15 Eylül’de 3.387 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün yeniden 4000 doların üzerine çıktı. Aynı tarihte 202 dolara gerileyen Ethereum ise dün itibarıyla 291 dolardan işlem görüyordu.

ÇİN’İN ETHEREUM’U

Çin merkezli belirsizliklerin hakim olduğu kripto para piyasasında son haftaların parlayan yıldızı ise Çin merkezli geliştiricilerin ürünü olan NEO oldu. NEO’nun geliştirilme süreci 2013 yılına dayansa da ‘ana akıma’ bu yaz girdi demek yanlış olmaz. NEO kullandığı teknolojideki benzerlik sebebiyle ‘Çin’in Ethereum’u olarak da anılıyor. İsminin Matrix filminin ana karakteriyle aynı olması sebebiyle de zaman zaman ‘Çin’in seçilmiş çocuğu’ olarak da adlandırılıyor. Çin’in yasağı ilk gündeme geldiğinde NEO 33 dolardan işlem görüyordu.Yatırımcılar yasaktan en çok etkilenen paranın NEO olmasını beklemişti. NEO’nun sadece Çin’de yaratılmış olması değil, işlemlerinin büyük çoğunluğunun Çin’de yapılıyor olması bu düşünceyi destekledi.

13 DOLARA GERİLEDİ

Birçok mecrada NEO’nun tedavülden kalkabileceği bile konuşuldu. Bu sebeple NEO 15 Eylül’de 13 dolara kadar geriledi. Ancak son zamanlarda Çin’in getireceği regülasyonların NEO’ya zarar değil yarar sağlayacağı görüşü ağır basmaya başladı. Çin hükümeti ICO’larda şeffaflık istiyor. Bu şeffaflık sadece kontratları kapsamıyor. Mesela bir dijital paranın geliştiricilerinin kim olduğunun ve geçirdiği süreçlerin kendi sitesinde anlatılmasını istiyor.

YASAKTAN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLER

Yakın zamana kadar NEO’nun devletle arasının ne kadar iyi olduğu bilinmiyordu. Hollanda basınına konuşan NEO’nun yaratıcısı Da Hongfei, yasaktan önce yetkililerle fikir alışverişinde bulunduğunu ve NEO projesinin daha önce hükümete verdikleri bilgilere uygun olarak devam ettiğini belirtti. Çin’de kripto para madenciliğinin yasaklanmayacağını belirten Da Hongfei ileride hükümetle çeşitli projelerde işbirliğine gidebileceklerini belirtti.

ÇİN’İN KRİTERLERİNİ KARŞILIYOR

Halihazırda NEO Çin’in getirmeye çalıştığı ‘şefaflık kriterlerinin’ önemli bir kısmını karşılıyor. Bu sebeple de yeni kurallar geldiğinde NEO’nun avantajlı hale gelebileceği belirtiliyor. İşte bu yüzden 15 Eylül’de 13 dolara kadar gerileyen NEO dün yeniden 31 dolara yükseldi. Yani yatırımcısına 12 günde %138 kazandırdı. NEO’nun toplam piyasa değeri de 1.5 milyar dolara ulaştı.