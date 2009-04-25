Bitsin artık bu çile

Gökmen Avcı yazıyor

Bu sezon hiçbir şeyden çekmedi, ANKARA TAKIMLARINDAN çektiği kadar.

Ne ağızda bir tat bıraktılar, ne huzur.

Lig sonuncusu HACETTEPE’nin 3 puanı FENERBAHÇE’den. Ama kendi sahasında atılan 7 gol var. Bunu da unutmamak lazım!

HACETTEPE’ye 7 gol atınca, “KARDEŞ” takımının İNTİKAMINI ALAN GENÇLERBİRLİĞİ.

10 haftadır kazanamayan ve bu seriyi FENERBAHÇE galibiyeti ile bitiren ANKARASPOR.

Ve son olarak lig 16.’sı ANKARAGÜCÜ ile deplasmanda paylaşılan 1’er puan. Kendi sahasın da ise “0” puan. Ve kalesinde 2 gol.

Kendi sahanda 4 MAÇTA 9 PUAN.

Deplasmanda 4 MAÇTA 1 PUAN.

Yani alınabilecek maksimum 24 PUANIN sadece 10 PUANInı hanene yazdırabilmişsin!

GALATASARAY maçının cezalıları sahada yok. Eksikler çok denilebilir. Ama sahadaki isimlere bir bakalım.

Geçen yılın en iyi golcülerinden DEIVID sahada.

AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA’nın GOL KRALI GUIZA sahada. Unutulmaması gereken bir şey var. İSPANYA Ligi Dünyanın sayılı ligleri arasındadır.

HAGI mi, ALEX mi daha iyiydi diye sorulan, yani HAGI ile kıyaslanan ALEX DE SOUZA 24. dakikadan sonra sahada.

Uzun zamandır şans bekleyen yedekler de sahada.

Sahada eksik yok ama FENERBAHÇE’de eksik bir şeyler olmalı.

Hafta içinde SİVASSPOR’u FORTİS TÜRKİYE KUPASI’ndan eleyen FENERBAHÇE yorgun mu? Yoksa ARAGONES’in hala “ANLAYAMADIĞI BİRŞEYLER Mİ? VAR.”

Bizim Anladığımız birkaç şey var.

ARAGONES oldukça şanslı birisi. Sürekli istenilmeyen sonuçlar alınsa bile, başı gerçek anlamda derde girdiğinde KAZANDIĞI KİLİT MAÇLARLA BUGÜNLERE KADAR GELDİ. Tecrübe, Şans...

TURKCELL SÜPER LİG’in en pahalı oyuncularını barındıran bir takımın bu halinin sorumlusu herhalde ARAGONES’tir.

Bu sene LİG bitti. Tek Şans TÜRKİYE KUPASI.

Kupa gelirse ÇİLE Önümüzdeki senede devam eder.

Kupa elden giderse, ARAGONES de gider.

Tribünler boşalıyor. Yazık oluyor GÜZELİM STADA.

Taraftar;

“BİTSİN ARTIK BU ÇİLE, SEVEMEM BİLE BİLE.” DİYOR.

YETKİLİLER DUYUYOR MU?