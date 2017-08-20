Bitpazarındaki madalyalar için Genelkurmay devrede

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna, Sancar’a ait madalya, şilt, plaket ve rozetleri bitpazarından alan koleksiyoner Necdet Doğan’la irtibata geçti. Tuğgeneral Tuna ve Doğan, kısa süre içinde görüşecek.



Genelkurmay’ın, Doğan’ın bitpazarında bulduğu Sancar’a ait eşyaları alarak Genelkurmay Karargâhı’nda veya Askeri Müze’de sergilemesi bekleniyor. Sancar’ın madalya ve şiltlerinin bitpazarına nasıl düştüğüne dair ise net bilgi yok. Ancak koleksiyonerler, özel eşyaların aile yakınları tarafından dışarıya verilmiş olabileceğini söyledi.



Türkiye’nin 16’ncı Genelkurmay Başkanı olan Sancar, 20 Temmuz 1974’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta başlattığı ve 14 Ağustos 1974’te Türk birliklerinin başkent Lefkoşa’ya girmesiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yönetmişti. 6 Mart 1973 - 7 Mart 1978 tarihleri arasında 5 yıl boyunca Genelkurmay Başkanlığı yapan ve ‘Kıbrıs Kahramanı’ olarak bilinen Sancar, 8 Aralık 1984’te vefat etmişti. Koleksiyoner Doğan, “Sancar gibi bir kahramanın eşyalarının bitpazarına düşmesi üzüntü verici” demişti.