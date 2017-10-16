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Bitlis'te jeotermal kaynak sahaları ihaleye çıkıyor

AA
16.10.2017 - 09:27 | Son Güncelleme:

Bitlis'in Güroymak, Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

         Bitlis'te 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesi yapılacak.

         Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.     

         Buna göre, Bitlis'in Güroymak, Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.     

         Büyüklükleri 2 bin 742 hektar, 4 bin 921 hektar ve 4 bin 999 hektar olan sahaların ihalesinde, taban ihale bedeli 30 bin lira, geçici teminat bedeli ise 900 lira olarak belirlendi.     

         İhaleler, 26 Ekim saat 11.00'de başlayacak ve 15'er dakika ara ile Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.     

         İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar İl Özel İdaresine teslim edebilecek.     

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