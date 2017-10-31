Bitcoin'ler evde üretilecek hale geliyor

Bitcoin Gold, kripto para biriminin madenciliğindeki zorlukları azaltmayı hedefliyor. Bu sayede daha fazla madencinin Bitcoin ağına katılması bekleniyor.

Kripto paranın madencilik piyasası şu an ASIC (Uygulamaya Özel Tümleşik Devre) denilen, madencilik için üretilmiş pahalı cihazlarla gerçekleştiriliyor.

Pahalı madencilik cihazlarına sahip olan şirketler, büyük madencilik tesisleri kurarak merkezi olarak madencilik yapıyor.

Bu madencilik yaklaşımının Bitcoin’in merkezsiz yapısına ters olduğunu düşünen LightningAsic’in kurucusu Jack Liao, Bitcoin Gold’un yaratılmasına öncülük etti.

Bitcoin Gold, uygun fiyatlı grafik kartlarıyla (GPU) da madencilik yapılabilmesine olanak tanıyan bir algoritmaya sahip.

Çatallanma işlemi tamamlanmış olsa da henüz kullanıcılar Bitcoin Gold satın alamıyorlar.

BTG ekibi hâlihazırda sistemin blok zinciri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

1 Kasım tarihinde isteyen herkes Bitcoin Gold satın alabilecek.

Bitcoin cüzdanında bakiyesi bulunan kullanıcılar, 1 Kasım’da bu bakiyeyi BTG cüzdanlarında da görecekler.

BTG blok zincirindeki blok ödüllerinin yüzde 1’i, BTG’yi geliştiren ekibe dağıtılacak.

ASIC isimli cihazlar, tek bir uygulamada en iyi verimi sunacak şekilde tasarlanan işlemciler. Bildiğimiz işlemcilerden farkları ise yalnızca tek bir işleri yüksek verimlilikte yapabilirler.

Günümüzde Bitcoin madenciliği yapabilmek için bu ASIC’lerden kullanmak zorundasınız. Hatta öyle ki, bu cihazlar başlı başına bir pazar oluşturuyorlar.

Bitmain, Bitfury ve Canaan gibi firmalar ürettikleri cihazlar madenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Habertürk'ün haberine göre Bitcoin Gold ise Equihash isimli bir algoritmayla çalışıyor ve bellek de gerektirdiğinden BTG madenciliği için oluşturulacak ASIC’ler çok pahalı olacaklar ve normal bir bilgisayardan çok daha hızlı madencilik yapamayacaklar.





Klasik Bitcoin’de kullanılan SHA256 protokolü, madencilik cihazlarının neredeyse 1 milyon kat daha hızlı Bitcoin toplamasını sağlıyordu. Equihash’te ise bu fark yalnızca 100 kat civarında.

Bitcoin Gold madenciliği yapmak isteyenler, kendi bilgisayarlarını kullanırken madencilik cihazlarından geri kalmayacaklar.

Bitcoin madenciliği, oldukça rekabetçi oluşu sebebiyle birçok insanın gözünü korkutuyor.

Bunun sebebi ise her aşamada iyi bir hesaplama gerektirmesi.

Bitcoin üretmek için gereken hesaplamayı bilgisayarlar ya da ASIC adı verilen özel sistemler yapsa da, işin zorluk faktörü, güç tüketimi gibi değerleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Belirli aralıklarla artan zorluk faktörü, üretim katsayısını düşürüyor. Böylece aynı işlem gücüyle, bir önceki aşamada üretilenden daha az bitcoin ortaya çıkıyor.

Güç tüketimi ise sürekli bir sabit ve zorluk faktörü arttıkça daha fazla işlem gücü/güç tüketimi oranında bir sisteme sahip olmayı gerektirebiliyor.

Bu hesaplamaları yapmak için gereken hesap makinesini internette bulmak son derece kolay.

Google'da ya da herhangi bir arama motorunda "Bitcoin mining calculator" araması yaparak hesap makinelerine ulaşabilirsiniz.