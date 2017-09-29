Bitcoin'ler artık bu kumbarada birikecek!

Bu uygulama özellikle cryptocurrency yatırımcılığının zorluğu ve zaman gereksinimine girişmek istemeyen kullanıcıların, günlük alışverişleri esnasında azar azar Bitcoin biriktirmesini sağlıyor.

Uygulamanın geliştiricisi Louis Lapat, kullanıcı verilerini paylaşarakı reklam ile fon sağlamak istemediğini, bunun yerine kullanıcılardan ayda 1 dolar alarak giderleri kapamak istediğini söylüyor.

Uygulama, fikir olarak Acorns'a benziyor, ancak o uygulama daha geleneksel yatırımlar için geliştirilmiş bir yazılımdı.





Bitcoin ve ethereum gibi cryptocurrency'lerin değerleri son bir kaç ay içinde patlamaya uğradı. Bitcoin'in şu an itibariyle değeri yaklaşık 4.000 dolar. Uzmanlara göre değerdeki bu artış geçici olabilir. Cryptocurrency'ler genellikle çok hızlı ve büyük değişikliklere uğrayabiliyor, bunun sebebi de yatırımcı havuzunun geleneksel yatırımlardan daha küçük olması.



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