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    Bitcoin'le köşeyi dönem yatırımcıdan önemli açıklama

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Özellikle yeni kurulan teknoloji girişimlerine fon sağlayan Draper Fisher Jurvetson’ın kurucusu Tim Draper’a göre Bitcoin bir balon değil, internetin icadından bu yana en büyük teknoloji.

    Silikon Vadisi şirketlerinden Draper Fisher Jurvetson’ın kurucusu Tim Draper, dijital para kavramını ilk duyduğunda 2009’da Lizbon’da düzenlenen bir teknoloji konferansındaydı. Draper’ın tanıştıktan kısa bir sonra “aşık olduğu” bu paranın adı, bugün vatandaşlık, ev, araba satın alınabilen Bitcoin’di. 

    BusinessHT'nin haberine göre 2014’te Japon kripto para borsası Mt. Gox’un hacklenmesiyle 40 bin bitcoinini kaybeden Draper, bu skandalın dijital paranın sonunu getireceğinden neredeyse emindi. Ancak o dönemde değeri yalnızca yüzde 10 ila 20 düşen Bitcoin, Draper’ın tahminlerinin aksine sıfırlanmamıştı. 

    Draper, sermayesini çaldırdıktan birkaç ay sonra, U.S. Marshals Service’in açık artırmasında 30 bin bitcoin aldığında, dijital paranın değeri 600 dolardı. Bitcoin şimdi 8 bin dolara zorlarken, üç yıl önce yaptığı 18 milyon dolarlık  yatırım da yüzde bin 83 sıçramanın ardından 213 milyon dolara ulaşmış durumda. Hâliyle Draper da dünyanın kasıp kavuran bu teknolojinin en büyük savunucularından. 

    Bitcoinle köşeyi dönem yatırımcıdan önemli açıklama

    “BITCOIN, SOSYOLOJİK BİR DÖNÜŞÜM” 

    Draper’a göre Bitcoin, Internet’in icadından bu yana en büyük teknoloji, sosyolojik bir dönüşüm, bir hareket. 

    Dünyanın dört bir yanından 60 bin teknoloji meraklısını bir araya getiren WebSummit’te bir yandan doğal felaketlerin kayıplarını en aza indirecek ilk kripto para Uniti tanıtılırken, diğer yandan dijital para piyasasının çok hızlı büyüdüğü endişeleri tartışılıyordu. Bu etkinliğe katılan Draper, “Dijital para hareketinin, 90’ların sonundaki internet girişimciliği balonu gibi paylayıp patlamayacağı sorulduğunda kafasını iki yana salladı ve “İnsanlar her zaman bir sorun olduğunu söyleyecekler. Bu genellikle tam tersinin çıkacağı anlamına gelir” dedi. Herhangi bir otoritenin denetlememsinin risk oluşturduğu düşüncesine ise Draper, “Büyük riskler aldım. Zamanımın yüzde 60’ında para kaybettim. Yatırımcılar dersine iyi çalışmalı ve yatırımlarının yasallığını araştırmalı” şeklinde yanıt verdi.  (BusinessHT)

    Etiketler: sanal para
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