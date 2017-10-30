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Bitcoin’le ilgili önemli iddia

DHA
30.10.2017 - 09:56 | Son Güncelleme:

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bitcoinin Rusyada hiçbir zaman rublenin yerine geçemeyeceğini duyurdu.

Siluanov Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, Bitcoin Rusya Federasyonunun para birimi değil. Ona hiçbir zaman güven duyulmayacak dedi.

 Bitcoinlerin sadece para takasından ibaret olduğunu belirten Bakan, Bu sadece profesyonellerin ve kripto para endeksinin ne tarafa doğru büyüyüp düşeceğini anlayanların çalışabileceği araçtır. Bu yüzden, hiç şüphesiz ki, ödeme temelinde hep ruble olacak. Kesinlikle, bizde hiçbir kripto para işlemeyecek dedi.

 Ruble kuru değişmeyecek  Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Bakanlığının sene sonuna kadar ruble kurunda ciddi değişiklikler beklemediğini de kaydetti.

 Siluanov, Bu sene son aylarda elde ettiğimiz ruble kurunda ciddi değişiklikler planlamıyoruz. Sene sonunda da değerlerin aynı olmasını bekliyoruz dedi.

 Aynı zamanda, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de 2017 sonuna kadar ruble kurunda düşüş yaşanmayacağını vurguladı

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