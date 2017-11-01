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Bitcoin'in vadeli işlemleri başlıyor

AA
01.11.2017 - 09:23 | Son Güncelleme:

ABD'li finans devi CME Group, sanal para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine başlanmasının planlandığını duyurdu.

Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon Borsası işletmecisi CME Group'tan yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici kurumların onayının beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CME Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Terry Duffy, "Gelişen kripto para piyasalarında artan müşteri ilgisi göz önüne alındığında, Bitcoin vadeli sözleşmelerini uygulamaya sunma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Bitcoin'in değeri yüzde 5'e yakın değer kazanarak 6 bin 420 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanal para biriminin değeri ekim ayının başından itibaren yüzde 48 artış gösterirken, bu senenin başından itibaren de yüzde 560 değer kazandı.

Uzmanlar, ABD'de düzenleyici kurumların Bitcoin vadeli işlemlerine fazla müdahale etmeyeceğine inandıklarını belirtirken, bu kurumların "bekle ve gör" bakış açısı içerisinde Bitcoin vadeli sözleşmelerini ilk başta yakından takip edeceklerini ve piyasalara etkilerini inceleyeceklerini ifade etti.

Çin hükümeti, ağustos ayında, ülkede sanal para birimlerinin ilk halka arzında para toplamayı yasaklamış ve ülkede Bitcoin işlemlerinin de kısa süre içinde durdurulacağını açıklamıştı. Ancak eylül ayında, Çin hükümeti ülkede Bitcoin ve diğer sanal para birimlerinin işlemlerine daha fazla regülasyon getirerek devam edeceğinin sinyalini vermişti.

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