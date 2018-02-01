Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Bitcoin'in değeri bir ayda 44 milyar dolar birden...

Bitcoin'in değeri bir ayda 44 milyar dolar birden...

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Sanal para Bitcoin'un piyasa değerinden Ocak ayında 44 milyar dolar silindi.

Bitcoin, kripto paraların yükseldikleri kadar hızlı bir şekilde düşebileceklerini kanıtlıyor; Önde gelen sanal para Bitcoin'un piyasa değerinden Ocak ayında 44 milyar dolar silindi.

Bitcoin, geçtiğimiz yılın tamamında kaydedilen yaklaşık 200 milyar dolarlık piyasa değerinin 44 milyar dolarını, Ocak ayındaki satış dalgasıyla gerçekleştirdi.

En popüler dijital paranın düşüşü, sanal paraların kısa geçmişinde dolar cinsinden kaydedilen en sert kayıp oldu.

18 Aralık'ta 19,500 dolarlık değeriyle 20 bin dolara yaklaşan ve organize piyasalarda vadeli kontratları çıkarılan Bitcoin, -diğer önemli kripto paralarla birlikte- bir dizi kötü haberin etkisiyle 2018'in başından bu yana kayıplarını derinleştirdi.

Etiketler: bitcoin , bitcoin ne kadar , sanal para
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri