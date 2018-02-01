Bitcoin'in değeri bir ayda 44 milyar dolar birden...

Bitcoin, kripto paraların yükseldikleri kadar hızlı bir şekilde düşebileceklerini kanıtlıyor; Önde gelen sanal para Bitcoin'un piyasa değerinden Ocak ayında 44 milyar dolar silindi.

Bitcoin, geçtiğimiz yılın tamamında kaydedilen yaklaşık 200 milyar dolarlık piyasa değerinin 44 milyar dolarını, Ocak ayındaki satış dalgasıyla gerçekleştirdi.

En popüler dijital paranın düşüşü, sanal paraların kısa geçmişinde dolar cinsinden kaydedilen en sert kayıp oldu.

18 Aralık'ta 19,500 dolarlık değeriyle 20 bin dolara yaklaşan ve organize piyasalarda vadeli kontratları çıkarılan Bitcoin, -diğer önemli kripto paralarla birlikte- bir dizi kötü haberin etkisiyle 2018'in başından bu yana kayıplarını derinleştirdi.



