Bitcoin'in değeri 20 günde fırladı!

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kıran ve aşırı talebi karşılayamadığı için 1 Ağustos'ta ikiye bölünen Bitcoin'in "diğer yarısı" Bitcoin Cash, bölünmeden bu yana yüzde 133 arttı.

Ay başından bu yana 300 dolar seviyesinde işlem gören sanal para, 700 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylelikle Bitcoin Cash, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra en fazla trade edilen dijital para oldu.

Coinmarketcap'in verilerine göre Bitcoin Cash'teki bu sıçrama Güney Kore'de artan talepten kaynaklı.

Bitcoin ise 4 bin 100 dolar üzerinde seyrederken, Ethereum fiyatı 300 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BITCOIN NEDEN BÖLÜNDÜ?

Bitcoin’de yapılan her işlem, dijital bloklara işleniyor ve bu bloklar birbiri ardına eklenerek Bitcoin blockchain’ini (blok zinciri) oluşturuyor. Yapılan her işlem göndericinin imzasını ve kişisel anahtar bilgisini beraberinde taşıyor. Blokların boyutu 1 megabayt olarak belirlenmiş durumda ve bir blok 1 megabayta ulaşınca takip eden işlemler diğer bloka işleniyor.

Bugüne kadar yapılan tüm işlemlerin yani blockchain'in boyutu 120 gigabayt'ı aştı ve bu büyük dosya boyutu içinde transfer işlemlerinin tamamlanması için 10-20 dakikalık gecikmeler yaşanmaya başladı.

Bölünmeyle birlikte, artık şişkinlikten durma noktasına gelen klasik Bitcoin’e alternatif olarak Bitcoin Cash para birimi getirildi.