Bitcoin'e ilgi çığ gibi büyüyor, değeri hızla artıyor!

Nedir Bitcoin?

Satoshi Nakamoto tarafından 2008 yılında deneysel olarak başlatılan ve günümüzde oldukça popüler hale gelen bir sanal para birimi olan Bitcoin'in bağlı olduğu bir ödeme sistemi veya herhangi bir merkezi bulunmamaktadır.

Satoshi Nakamoto, aslında Bitcoin'in kurucusu olan ve kısa bir zaman önce ortaya çıkan Avustralyalı Craig Wright'ın yıllardır kendisini gizlemek için kullandığı isimdir. Transfer işlemleri herhangi bir aracı olmadan doğrudan iki taraf arasında gerçekleşmektedir.

Yani Bitcoin'in hiç bir sahibi olmadığı için, değerini istediği gibi belirleyebilen veya oynama yapabilen tek bir güç bulunmamaktadır.

1 Bitcoin kaç Türk Lirası ediyor? Bitcoin değeri ne kadar?



Yukarıda belirttiğimiz gibi Bitcoin'in bağlı olduğu bir güç veya merkez bulunmadığı için fiyatını tamamen arz ve talep koşulları belirliyor. Normal ekonomi şartlarında olduğu gibi talep artınca fiyat yükselirken, talep azalınca fiyat düşüyor.

Ancak Bitcoin'in, son yıllarda ciddi bir düşüş yaşamış olsa da, tekrar yükselişe geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu makaleyi ilk yazdığımız tarihte yani bundan yaklaşık 1 yıl önce, 1 BTC yaklaşık 1,361.68 TL seviyesindeydi. 14 Ağustos itibarıyla yeni bir rekora imza atan Bitcoin, 15.800 TL seviyesini gördü.

Üstelik uzmanlar, Bitcoin'in halen hak ettiği seviyede olmadığını ve yükselmeye devam edeceğini savunuyorlar.

Yine günümüz ekonomisinden bir örnek vermek gerekirse, dolar veya euro düşünce yüksek oranlarda alım yaparak, yükseldiğinde satan kişiler, sanal para için de aynı yatırımı gerçekleştiriyorlar.

Gün içerisinde değerinde ciddi değişimler olabildiği için, düşük kurdan alım yapmış olan kişiler 1 günde ciddi kar elde edebiliyorlar.

Bitcoin Nasıl Kullanılıyor?

Bitcoin satın almak veya göndermek için sanal cüzdanlar oluşturmak gerekiyor. BTCTurk tarzı siteler üzerinden oluşturabileceğiniz bu sanal cüzdanlar için, herhangi bir sınır bulunmuyor.

Yani bir kişi istediği kadar sanal cüzdan oluşturabiliyor. Transfer işlemleri doğrudan sanal cüzdanınızın numarasına yapılıyor, bunu banka para transferlerinde kullanılan IBAN numarasına benzetebiliriz.

shiftdelete'in haberine göre satın aldığınız veya madencilik ile elde ettiğiniz Bitcoin'i, internet üzerinden harcalayabilir veya başkalarına gönderebilirsiniz. Ülkemizde yaygın olmasa da, Steam gibi popüler internet mağazaları Bitcoin'e geçiş için çalışmalarına devam ediyor.

Bitcoin Nasıl Üretilir?

Bu para birimi ile birlikte birçok insanın aklına, mining yani madencilik gelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda bu sanal para birimini üretmek isteyen kullanıcılar, bilgisayar donanımlarına yüksek yatırımlar yaparak özellikle ekran kartları sayesinde madencilik yapıyordu.

Ancak günümüzde bu iş için özel üretilen cihazların satışa sunulması ve bazı ülkelerde çiftlik diye tabir edilen devasa üretim alanlarının kurulması, kişisel olarak madencilik yapmanın artık daha zor bir hale gelmesine neden oldu ve bilgisayarların harcayacağı elektrik ile oluşacak olan ek maliyet göz önüne alındığında madencilik avantajlı bir yatırım olmaktan çıktı.

Bir diğer alternatif olan Cloud Mining ise, belirli firmalarla yapacağınız dönemsel anlaşmalar sonucunda üretim için kullanılan özel donanımlara bir nevi ortak olarak, hiçbir işleme gerek kalmadan kazanç sağlamanızdır.

Cloud Mining firmalarına ödeyeceğiniz tutarlar, genellikle 3 veya 6 ay arasında kar etmenizi sağlıyor. Ancak, son yıllarda çok güvenilir olduğu belirtilen bazı firmaların kapanması insanların bu yatırımları yaparken tereddütlü bir hale gelmesine neden oldu.

Bitcoin Güvenli midir?



Bitcoin'in tamamen sanal bir para birimi olması, herhangi bir banka tarafından basılmaması, hesaplarınıza el konulamaması ve özellikle bir güç tarafından kontrol edilememesi ekonomi uzmanları tarafından övgüye değer olarak görülmesini sağlıyor.

Ancak dijital ve internet kavramları ile bağdaş olan en büyük tehlike siber saldırılar, dijital para birimleri için de büyük bir risk oluşturuyor.

6.5 milyar doları geçen pazar değeriyle finansal çevrelerin geleceğinden umutlu olduğu para birimi, maalesef dijital yapıda olması nedeniyle büyük hırsızlıklara konu olabiliyor.

Örneğin, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Slovenya merkezli Bitstamp saldırıya uğramış ve yaklaşık olan 5 milyon dolar değerinde BTC çalınmıştı. Yine Şubat ayında yapılan bir diğer saldırıda, Çin merkezli Bter hacklendi ve 1,75 milyon dolar değerinde BTC çalındı.

Peki, insanlar Bitcoin alım satım işlemlerine nasıl güveniyorlar?



Aslında bu sorunun cevabı, hem çok basit hem çok zor. İnternet ortamında her zaman yapılan uyarı Bitcoin için de geçerli, virüslere karşı ve bilinmeyen e-postalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

Zira, bilgisayarınıza bulaşan bir virüs ile cüzdanınıza ulaşan bir kötü niyetli kişi, tüm paranızı boşaltarak ortadan kaybolabilir.

Bu konuda sizlere önerimiz, kullandığınız cüzdanı mutlaka şifrelemeniz, bilgisayarınızı sürekli güvenli tutmanız ve yapacağınız transfer işlemlerinin geri alınamaz olduğunu hiçbir zaman unutmayarak dikkatli bir şekilde bilinen ve güvenilir platformları tercih etmeniz olacaktır.