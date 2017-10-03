Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Bitcoin'e bir yeşil ışık daha

Bitcoin'e bir yeşil ışık daha

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 12:25 | Son Güncelleme:

JPMorgan CEO'sunun "Bitcoin alanı kovarım" açıklamasından sonra Goldman Sachs Bitcoin hizmeti ile ilgili çalışmalara başlıyor.

New York merkezli uluslararası banka Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital paraların alım-satımında müşterilerine nasıl destek vereceği konusunda araştırmalara başladı.

Bloomberg'ün ulaştığı kaynaklara göre Goldman Sachs yetkilileri, kripto para uzmanlarıyla görüşmelere devam ediyor ancak henüz bir iş planı, uygulama için zaman çizelgesi formüle edilmedi ya da Bitcoin bağlantılı yatırımlara henüz başlanmadı.

Müşterilerin ihtiyaçlarının nasıl tespit edileceği ve dalgalı Bitcoin'in risklerinin nasıl anlaşılacağı Banka'nın cevap aradığı sorular arasında.

Goldman Sachs sözcüsü Tiffany Galvin, telefonla verdiği röğportajda,"Müşterilerin dijital para birimlerine olan ilgisine cevaben, biz de kendilerine en iyi hizmeti nasıl vereceğimizi" araştırıyoruz" dedi. Ancak daha detaylı bilgi vermedi.

Goldman'ın rakiplerinden JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, geçen yıl yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyleyerek herhangi bir çalışanının Bitcoin işlemi yapması durumunda bir dakika içerisinde kovulacağını duyurmuştu.

Morgan Stanley CEO'su James Gorman ie dijital para birimi hakkında daha olumlu konuşmuş, Bitcoin'in geçici bir hevesten daha fazlası olduğunu ifade etmişti.

 

 

Enflasyonda düşüş görürsek piyasalarda olumlu hava devam eder | Altınlanma Zamanı

 

Etiketler: JPMorgan , Morgan Stanley , Goldman Sachs , Bitcoin
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri