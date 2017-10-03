Bitcoin'e bir yeşil ışık daha

New York merkezli uluslararası banka Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital paraların alım-satımında müşterilerine nasıl destek vereceği konusunda araştırmalara başladı.

Bloomberg'ün ulaştığı kaynaklara göre Goldman Sachs yetkilileri, kripto para uzmanlarıyla görüşmelere devam ediyor ancak henüz bir iş planı, uygulama için zaman çizelgesi formüle edilmedi ya da Bitcoin bağlantılı yatırımlara henüz başlanmadı.

Müşterilerin ihtiyaçlarının nasıl tespit edileceği ve dalgalı Bitcoin'in risklerinin nasıl anlaşılacağı Banka'nın cevap aradığı sorular arasında.

Goldman Sachs sözcüsü Tiffany Galvin, telefonla verdiği röğportajda,"Müşterilerin dijital para birimlerine olan ilgisine cevaben, biz de kendilerine en iyi hizmeti nasıl vereceğimizi" araştırıyoruz" dedi. Ancak daha detaylı bilgi vermedi.

Goldman'ın rakiplerinden JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, geçen yıl yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyleyerek herhangi bir çalışanının Bitcoin işlemi yapması durumunda bir dakika içerisinde kovulacağını duyurmuştu.

Morgan Stanley CEO'su James Gorman ie dijital para birimi hakkında daha olumlu konuşmuş, Bitcoin'in geçici bir hevesten daha fazlası olduğunu ifade etmişti.

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