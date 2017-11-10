Bitcoine alternatif sanal paralar

Bitcoin sonrasında çıkan tüm kripto para birimleri kendilerini Bitcoin’in geliştirilmiş, farklılaştırılmış bir versiyonu olarak sundular. Sonradan çıkan kripto paraların bazılarını edinmek bitcoinden çok daha kolay. Ancak bitcoin gibi geleneksel ticari işlemlerde kullanımları henüz yaygın değil

Piyasada istenildiği anda hemen diğer geleneksel para birimlerine çevrilememesi, henüz dünyada ve ülkemizde geniş kitlelerce kabul görmemesi ve arkasında bir devlet veya kurumsal bir güvence olmaması sebebiyle hala tüm kripto paralarla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Şu anda online işlemlerde 700’ün üzerinde kripto para bulunuyor. Bunların içinden Bitcoin’den sonda gelen en bilindik 5’ini tanıtacağız.

Litecoin (LTC): 2011 yılında Bitcoinden sonra çıkan ilk kripto para birimidir. Eski bir Google mühendisi olan Charlie Lee tarafından yaratıldı. İlk çıktığında Bitcoin altın ise litecoin gümüş olarak tanımlanıyordu. Litecoin birçok yönden bitcoin’e benzese de daha hızlı para transfer onayı sunuyor. Yazılımcılardan sonra son dönemde artan sayıda satıcı ve iş adamı litecoini bitcoin gibi kullanmaya başladı.

Etherum (ETH): 2015 yılınca çıkan etherum sistem donmasına uğramaması, dolandırıcılığa karşı üst düzey kontrol mekanizmaları ile çıktığı günden itibaren kripto paralar içerisinde beğeni topladı. Bu özelliği ile piyasadaki toplam dolar karşılığı bakımından bitcoin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Zcash (ZEC): 2016 yılında çıkan zcash de etherum gibi güvenlik ve işlemlerde şeffaflık konularında öne çıktı. Zcash ile yapılan tüm işlemler büyük bir güvenlik sistemi içerisinde kayıt altına alınırken alıcı gönderci bilgileri sistem güvencesinde gizli tutuluyor.

Ripple (XRP): 2012’de çıkan ripple global ağ içerisinde gerçek zamanlı ve düşük maliyetli işlem olanağı sağlıyor. Ripple ile bankaların ilerisinde gerçek zamanlı sınır ötesi ödemeler gerçekleştirebiliyorsunuz. Düşük bağlantı hızlarında ve bilgisayar sisteminin zorlamadan hızlı bir biçimde işlem yapılabilen bu kripto para 1.26 milyar dolar işlem hacmine sahip.

Monero (XMR): 2014 yılında çıkan monero da güvenlik, kişisel bilgilerin korunması ve işlem gizliliği ile ön plana çıkıyor. Bu kripto para biriminin diğerlerinden farkı altyapısının ve yazılımlarının tamamen bağışlar ve gönüllü çalışanlarca hazırlanması.Bu özelliği ile aslında ülkeler ve merkezi kuruluşlarca kontrol altında tutulan para birimlerine kafa tutan kripto para birimleri içerisinde öne çıkıyor.



