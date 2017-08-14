Bitcoin'den haftasonu rekoru

ABD ve Kuzey Kore arasında giderek artan tansiyon güvenli liman alımlarını hızlandırırken Bitcoin, altını geride bırakıyor. Kripto para birimi Bitcoin, haftasonu bir rekor daha kırarak tarihte ilk kez 4000 doları aştı.

Bunun ardından 14 Ağustos Pazartesi Asya işlemlerinde Bitcoin bir kez daha rekor tazeledi

Business HT'nin haberine göre 01:15 itibariyle 1 Bitcoin'in değeri dolar karşısında 4125'e kadar yükseldi. Bu da 68 milyar dolarlık piyasa değerine işaret ediyor.

Bir diğer dijital para birimi olan Ethereum'un fiyatı ise 302 dolar seviyelerinde.

ALTIN VE TAHVİLİN TAHTINI SALLIYOR

Toplam hacmi 120 milyar dolara ulaşan ve yıl başından bu yana en volatil varlıklar arasında yer alan sanal paralar, ihtişamını kaybeden altın ve ABD tahvillerinin yerini yavaş yavaş alıyor.

Diğer taraftan, Ağustos ayı başında Bitcoin'in bölünmesi de fiyat marjını genişletti. Ağustos başında Bitcoin'de bölünme olarak da bilinen Bitcoin Cash kullanıma girdi. Tüm Bitcoin sahipleri, Bitcoin Cash para biriminden de edinmişti. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yükselirken, Bitcoin Cash de ise gerileme kaydedilmişti.