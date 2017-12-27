Bitcoin'deki yükseliş hafifledi

Bitcoin, rallisine Çarşamba günü ara vererek 18 Aralık'ta geldiği rekor seviyeye yeniden ulaşmak üzere olmadığını işaret etti.



Dijital parayı 19,000 doların üzerine taşıyan coşku, piyasalara henüz geri dönmedi. Bitcoin'in sert yükselişinde, ABD'deki türev işlemlerinde bitcoin vadelilerinin geçtiğimiz ay kullanılmaya başlanması da etkili olmuştu. Bitcoin, Çarşamba günü Tokyo saatiyle 10:31'de 15,947 dolar civarından işlem gördü ve Salı günü geç saatlerde geldiği seviyeden yüzde 0.1 yukarıda seyretti.



Massachusetts merkezli araştırma grubu American Institute for Economic Research Başkanı Edward Stringham, "Bu varlığın esas değerini kimse bilmiyor" dedi ve "Bitcoin'in değerinin sıfır mı, bir milyon dolar mı, yoksa bunların arasında bir yerde mi olacağını tahmin edemeyiz" şeklinde konuştu.



