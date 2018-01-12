Bitcoin'de şok gelişme: Yasaklıyor mu?

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Maliye Bakanı Kim Dong-yeon, Adalet Bakanı Park Sang-ki'nin dün dile getirdiği, hükümetin sanal para ticaretinin topyekun yasaklamasına yönelik bir tasarı üzerinde çalıştığına dair açıklamanın Adalet Bakanlığının önerisi olduğu ve bunun hükümet tarafından benimsenmesi için diğer bakanlıklarla istişare edilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin sanal para spekülasyonunu önlemek üzere önlemler almayı değerlendirdiğini ifade eden Bakan Kim, "Adalet Bakanının dile getirdiği ticaretin topyekun yasaklanması meselesi bakanlığın bir önerisidir ve diğer bakanlıklarla istişare edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Öneri hükümet tarafından benimsense bile yasalaşması bir yıldan fazla zaman alabilir.

Adalet Bakanının açıklamasının ardından başta Bitcoin olmak üzere sana para birimlerinde değer kaybı yaşanmıştı.

Güney Kore dünyanın en büyük sanal para borsalarına ev sahipliği yapıyor. Ülkede yaklaşık 2 milyon kişinin sanal para birimlerine yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

Sana para ticaretini izleyen CryptoCompare internet sitesine göre dünyada Bitcoin takaslarının yüzde 5'i Güney Kore para birimi won ile yapılıyor. Diğer para birimlerinde de kayda değer oranlarda won ile alım satım yapıldığı belirtiliyor.

Güney Kore mali otoriteleri son dönemde spekülatif değerlenmelerin görüldüğü piyasada oluşabilecek muhtemel bir balon etkisine karşı denetimleri artırmaya başlamıştı. Son alınan tedbirlerle ülkede bankaların müşterilerine alım satım için sanal para hesapları açması yasaklanmıştı.



